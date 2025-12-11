Gần 88% hộ kinh doanh tại TP.HCM đã chuyển đổi thuế khoán sang kê khai

(VTC News) -

Thông tin trên được Thuế TP.HCM cung cấp tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội TP.HCM, chiều 11/12.

Tiểu thương tại các chợ truyền thống đồng ý chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế và mong muốn được hỗ trợ quá trình chuyển.

Theo Cơ quan Thuế TP.HCM, 100% hộ kinh doanh trên địa bàn TP.HCM đã được tiếp cận thông tin và tài liệu tuyên truyền về việc chuyển đổi, thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, các tài liệu điện tử có mã QR và ứng dụng HCMtax. Nhờ đó, mức độ tiếp cận thông tin của các hộ kinh doanh đã tăng mạnh, giảm thiểu tình trạng "không biết - không hiểu - không thực hiện".

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế Thành phố đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để giải đáp các thắc mắc, đồng thời giúp các hộ kinh doanh hoàn thành thủ tục chuyển đổi sang hình thức kê khai thuế.

Theo thống kê của cơ quan Thuế, tỷ lệ khảo sát đạt 97,78%; tỷ lệ đồng ý chuyển đổi đạt 87,8%; 100% hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng đã đăng ký sử dụng hóa đơn; 25.214 hộ chuyển sang phương pháp kê khai; 640 hộ chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Đây là một trong những kết quả đáng chú ý trong quá trình triển khai kế hoạch chuyển đổi mô hình thuế đối với các hộ kinh doanh, theo Đề án 3389 của Bộ Tài chính.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi toàn diện từ ngày 1/1/2026, cơ quan Thuế TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích rõ ràng về các thay đổi chính sách, đặc biệt là các nội dung quan trọng như hóa đơn điện tử, phương pháp tính thuế, và quy định về chi phí, hàng tồn kho.

Cùng với đó, TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền, cơ quan báo chí, và các đơn vị công nghệ để hỗ trợ tốt nhất cho các hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi, tạo môi trường kinh doanh công khai, minh bạch và ổn định cho các hộ kinh doanh trong tương lai.