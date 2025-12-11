Bắt nữ chủ mưu vụ chôn lấp gần 2.900 tấn chất thải trái phép ở TP.HCM

Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Hồng Trinh (SN 1968) về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Hồng Trinh. (Ảnh: CACC)

Đỗ Hồng Trinh được xác định là chủ mưu vụ đổ, chôn lấp chất thải quy mô lớn tại phường An Khánh (TP.HCM).

Vụ việc được phát hiện trong quá trình Tổ tuần tra 363 Công an phường An Khánh thực hiện nhiệm vụ kiểm soát.

Cụ thể, tổ công tác đã phát hiện anh T.X.T. điều khiển xe ba gác vận chuyển khoảng 420kg chất thải, chủ yếu là lá, cành cây tươi… đến đổ tại địa chỉ số 5/4 đường số 11, khu phố 1, phường An Khánh.

Tiếp đó, tổ công tác bắt quả tang anh H.V.Q. điều khiển xe gắn máy chở khoảng 120kg chất thải, gồm lá cây, thùng xốp, rác sinh hoạt… chuẩn bị đổ xuống bãi đất trống nói trên.

Khi được đưa về cơ quan công an làm việc, cả hai người khai được một người đàn ông lạ mặt thuê vận chuyển chất thải đến khu vực này để đổ trái phép, với chi phí từ 200-400 nghìn đồng/lượt.

Bãi đất trống nơi anh T. và Q. chuẩn bị đổ thải được xác định thuộc sở hữu và do bà Đỗ Hồng Trinh quản lý.

Qua đấu tranh và điều tra, Công an phường An Khánh xác định, bà Đỗ Hồng Trinh đã lợi dụng phần đất do mình quản lý để cho người khác đổ, thải và chôn lấp chất thải trái phép trong khoảng thời gian dài, từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện.

Hành vi này giúp bà Trinh thu lợi bất chính khoảng 120 triệu đồng.

Kết quả phối hợp giám định của các cơ quan chức năng cho thấy mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, diện tích đất bị đổ thải là hơn 2019m2; diện tích chôn lấp thực tế hơn 1.824m2; tổng khối lượng chất thải bị chôn lấp trái phép khoảng hơn 2.870 tấn.

Công an TP.HCM xác định, hành vi của bà Trinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và trật tự quản lý tài nguyên đô thị tại địa phương.