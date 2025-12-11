Chó, mèo tại TP.HCM được tiêm vaccine dại miễn phí

(VTC News) -

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vaccine phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chó, mèo trên địa bàn TP.HCM đã được HĐND TP.HCM thông qua, có hiệu lực ngay trong tháng 12 này.

Các loại vaccine hỗ trợ nhằm vào các loại dịch bệnh nguy hiểm đã từng xảy ra trên địa bàn hoặc tại các địa phương lân cận có nguy cơ lây lan vào địa bàn TP.HCM, như các bệnh lở mồm long móng gia súc, dịch tả heo, viêm da nổi cục trâu, bò và cúm gia cầm.

Chó, mèo tại TP.HCM sẽ được tiêm phòng vaccine dại miễn phí.

Để được tiêm phòng vaccine miễn phí, các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và hộ nuôi chó, mèo trên địa bàn TP.HCM phải đáp ứng điều kiện theo quy định và chấp hành các quy định của pháp luật về chăn nuôi và thú y.

Đối với gia cầm, cơ sở chăn nuôi phải có tổng đàn dưới 2.000 con. Vaccine tiêm miễn phí là Vaccine phòng bệnh cúm gia cầm.

Đối với chăn nuôi heo, hộ nuôi phải có tổng đàn dưới 150 con. Vaccine tiêm phòng miễn phí là vaccine phòng bệnh lở mồm long móng, dịch tả heo.

Còn với trâu, bò, cơ sở nuôi có tổng đàn dưới 40 con. Chăn nuôi dê, cừu, cơ sở nuôi có tổng đàn dưới 200 con. Vaccine phòng bệnh miễn phí là vaccine phòng bệnh lở mồm long móng, bệnh viêm da nổi cục đối với trâu, bò.

Người thực hiện công tác tiêm phòng cũng được hỗ trợ tiền công theo quy định.

Trường hợp hộ chăn nuôi kết hợp nhiều loại gia súc, gia cầm thì số lượng tổng đàn từng loại cũng phải đảm bảo tiêu chí nêu trên.

Với các hộ nuôi chó, mèo trên địa bàn TP.HCM, không áp dụng số lượng. Vaccine tiêm phòng miễn phí cho chó mèo là vaccine phòng bệnh dại.

Điều kiện được tiêm phòng vaccine miễn phí là các hộ nuôi phải tuân thủ quy định chăn nuôi.

Nghị quyết cũng quy định các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm vượt số lượng quy định hoặc cơ sở chăn nuôi theo hình thức gia công, cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc đối tượng áp dụng hỗ trợ.

Kinh phí thực hiện từ ngân sách TP. Ước mỗi năm, TP.HCM chi khoảng 23 tỷ đồng cho việc tiêm phòng vaccine miễn phí cho gia súc, gia cầm và chó, mèo.

Trước sáp nhập, TP.HCM và Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu cũng có các quy định hỗ trợ vaccine miễn phí cho vật nuôi, để hỗ trợ chăn nuôi hộ gia đình, trang trại quy mô nhỏ, với kinh phí trung bình mỗi địa phương khoảng 18 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, với chó, mèo, 3 địa phương chưa áp dụng tiêm phòng bệnh dại miễn phí.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, việc hỗ trợ vaccine miễn phí với gia súc, gia cầm là các hộ chăn nuôi nhằm mục đích tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình với nguồn vốn đầu tư không nhiều, điều kiện chăn nuôi chưa đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, áp dụng khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh cao và đây là đầu mối lây lan dịch bệnh.

Đồng thời cũng tạo được một phòng tuyến ngăn ngừa dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, bằng cách tiêm phòng vaccine, bảo vệ chung cho cả cộng đồng.

Đối với việc tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn, UBND TP.HCM cho biết do bệnh dại là bệnh nguy hiểm, lây lan cho con người. Gần đây, bệnh dại đang có chiều hướng lây lan trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước, rất cần thiết tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân.

UBND TP.HCM mới đây đã ban hành quyết định phê duyệt “Chương trình phòng chống bệnh Dại trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2026-2030, trong đó đặt ra mục tiêu giai đoạn 2026-2030 số chó mèo nuôi được tiêm vaccine phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn.

Bên cạnh đó, việc ban hành chính sách hỗ trợ tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn cũng nhằm góp phần để Thành phố đạt được yêu cầu tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó, mèo theo mục tiêu đề ra.