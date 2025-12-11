Việt Nam làm việc với ban tổ chức SEA Games 33 về sai sót bản đồ tại lễ khai mạc

(VTC News) -

Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 11/12, Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức lên tiếng về sai sót nghiêm trọng trong phần trình chiếu bản đồ Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33 ở Thái Lan tối 9/12.

Theo người phát ngôn Phạm Thu Hằng, các cơ quan chức năng Việt Nam đã và đang làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 của Thái Lan về sai sót thể hiện bản đồ Việt Nam trong lễ khai mạc đại hội thể thao Đông Nam Á vừa qua.

Bản đồ Việt Nam do Ban tổ chức SEA Games 33 trình chiếu nhưng thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

"Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo luật pháp quốc tế”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Truyền hình trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 33 cho thấy hàng loạt lỗi kỹ thuật và nội dung, đáng chú ý nhất là hình ảnh bản đồ Việt Nam bị thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và đảo Phú Quốc – những phần lãnh thổ thuộc chủ quyền Việt Nam

Không chỉ sai lệch bản đồ Việt Nam, ban tổ chức còn hiển thị nhầm quốc kỳ Indonesia thành quốc kỳ Singapore trong phần tái hiện kỳ SEA Games 1997.

Những sự cố này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành tâm điểm chỉ trích ngay trong đêm khai mạc. Truyền thông Indonesia, Singapore và nhiều nước ASEAN đều ghi nhận phản ứng bất bình từ người hâm mộ.

* Tiếp tục cập nhật