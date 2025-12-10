Chủ nhà Thái Lan: Campuchia rút khỏi SEA Games 33 ngay hôm nay

(VTC News) -

Tờ Khaosod (Thái Lan) dẫn nguồn tin từ ông Chaipak Siriwat, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan (NOCT), kiêm Chủ tịch hội đồng SEA Games 33 cho biết đoàn thể thao Campuchia sẽ rút lui khỏi đại hội. Toàn bộ vận động viên của đoàn Campuchia được rút về nước, không tham gia thi đấu. Ông Siriwat cho biết đã nhận được thông tin này từ Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) Vath Chamroeun.

Tờ Siamsports cho biết Campuchia dự kiến sẽ gửi thư thông báo chính thức đến ban tổ chức SEA Games 33 vào khoảng 11h hôm nay.

* Tiếp tục cập nhật