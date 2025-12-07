Lịch thi đấu bóng đá U22 Việt Nam tại SEA Games 33

(VTC News) -

Môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra từ 3/12 đến 18/12 với 9 đội tuyển tham dự. U22 Việt Nam nằm ở bảng B, lần lượt đấu với U22 Lào và U22 Malaysia. Ở vòng bảng, cả 2 trận đấu của U22 Việt Nam đều diễn ra trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Lịch thi đấu bóng đá U22 Việt Nam

Ngày 3/12 - 16h: U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào

Ngày 11/12 - 16h: U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

U22 Việt Nam đấu với Lào, Malaysia ở vòng bảng SEA Games 33.

Đầy đủ lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33

Ngày Giờ Trận đấu 3/12 16h U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào 3/12 19h U22 Thái Lan 6-1 U22 Timor Leste 5/12 18h U22 Myanmar 0-2 U22 Philippines 6/12 16h U22 Malaysia 4-1 U22 Lào 6/12 19h U22 Singapore 1-3 U22 Timor Leste 8/12 18h U22 Philippines vs U22 Indonesia 11/12 16h U22 Việt Nam vs U22 Malaysia 11/12 19h U22 Thái Lan vs U22 Singapore 12/12 23h30 U22 Indonesia vs U22 Myanmar 15/12 15h30 Bán kết: Nhất bảng A/B vs Nhất bảng C 15/12 20h Bán kết: Nhất bảng A/B vs Nhì có thành tích tốt nhất 18/12 15h30 Tranh huy chương đồng 18/12 19h30 Tranh huy chương vàng

Thể thức bóng đá nam SEA Games 33

Sau khi kết thúc vòng bảng, có 4 đội tuyển tiếp tục thi đấu vòng bán kết, gồm 3 đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Theo điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 33, trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, tiêu chí ưu tiên để xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, rồi đến tổng số bàn thắng.

Nếu các đội bằng điểm và có cùng các chỉ số phụ nêu trên, vị trí xếp hạng được phân định bằng hiệu số bàn thắng - bàn thua trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội này với nhau, rồi đến tổng số bàn thắng trong các trận đối đầu.

Thể thức xếp hạng này được áp dụng cho cả 3 bảng đấu cũng như khi so sánh các đội nhì bảng.