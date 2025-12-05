Kết quả Việt Nam vs Malaysia bóng đá nữ SEA Games 33

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu hành trình bảo vệ huy chương vàng bóng đá nữ ở SEA Games 33 bằng chiến thắng đậm trước Malaysia.

Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung hoàn toàn áp đảo trong hiệp đầu tiên, tạo ra thế trận "nửa sân". Các cầu thủ Malaysia không thể giữ bóng qua vạch giữa sân mà chỉ lùi sâu đội hình, cố gắng phá bóng trước sức ép từ đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam ghi 4 bàn vào lưới Malaysia ngay trong hiệp 1.

Huỳnh Như không đá chính, đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều nhân tố ghi bàn. Phạm Hải Yến có cú đúp ngay trong hiệp một từ những pha dứt điểm dễ dàng. Nguyễn Thị Bích Thùy và Trần Thị Hải Linh đóng góp 2 bàn thắng giúp đội tuyển nữ Việt Nam dẫn 4-0 trước khi nghỉ giữa giờ.

Trong vòng 15 phút đầu hiệp 2, Thái Thị Thảo vừa vào sân ghi liền 2 bàn thắng. Cả 2 tình huống đều là những pha dứt điểm chạm 1 đẳng cấp cao của tiền vệ đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam vượt trội về trình độ so với đối thủ.

Đội hình Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Khổng Thị Hằng (20); Trần Thị Duyên (15), Lương Thị Thu Thương (2), Cù Thị Huỳnh Như (18); Nguyễn Thị Hoa (6), Trần Thị Hải Linh (10), Nguyễn Thị Trúc Hương (8), Ngân Thị Vạn Sự (21); Nguyễn Thị Bích Thùy (23), Phạm Hải Yến (12), Nguyễn Thị Thanh Nhã (19).

Malaysia: Nur Ezza Ashikin (1), Barek Juliana (2), Kadius Eusvewana (3), Saidin Siti Nurfaizah (5), Mosroh Haindee (6), Soberi Nur Lyana (9), Butler Tegen Su Yin (16), Abidin Nur Syafiqah (17), Rahman Nur Amirah (18), Firdaus Nurhadfina (20), Murad Nur Ainsyah (22).