Đội hình tuyển nữ Việt Nam đấu Malaysia: Huỳnh Như dự bị

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Malaysia ở trận ra quân môn bóng đá nữ SEA Games 33 mà không có Huỳnh Như trong đội hình chính. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đặt niềm tin vào Phạm Hải Yến ở vị trí trung phong. Đá cặp với tiền đạo này là Nguyễn Thị Bích Thủy, cầu thủ có xu hướng chơi lùi và di chuyển rộng.

Có Hải Yến ở vị trí cao nhất, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ tấn công biên rất nhiều. Nhiệm vụ khai thác 2 biên của đối thủ được giao cho Nguyễn Thị Thanh Nhã và Ngân Thị Vạn Sự. Bộ đôi tiền vệ trung tâm được huấn luyện viên Mai Đức Chung sử dụng là Trần Thị Hải Linh và Nguyễn Thị Trúc Hương.

Huỳnh Như không đá chính trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Malaysia không phải đối thủ mạnh và khó tạo ra mối đe dọa đáng kể cho hàng phòng ngự đội tuyển nữ Việt Nam. Do đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể cất các trụ cột ở ngoài.

Bộ tứ hậu vệ ra sân ở trận đầu tiên là Trần Thị Duyên, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa và Cù Thị Huỳnh Như. Thủ môn Khổng Thị Hằng bắt chính. Những gương mặt quen thuộc như Trần Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Mỹ Anh... chỉ có trong danh sách dự bị.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 18h30 trên sân vận động Chonburi (Thái Lan).

Đội hình đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia

Thủ môn: Khổng Thị Hằng (20);

Hậu vệ: Trần Thị Duyên (15), Lương Thị Thu Thương (2), Nguyễn Thị Hoa (6), Cù Thị Huỳnh Như (18);

Tiền vệ: Nguyễn Thị Thanh Nhã (19), Trần Thị Hải Linh (10), Nguyễn Thị Trúc Hương (8), Ngân Thị Vạn Sự (21);

Tiền đạo: Nguyễn Thị Bích Thùy (23), Phạm Hải Yến (12).