SEA Games 33 liên tiếp gặp sự cố, ban tổ chức lên tiếng

SEA Games 33 khai mạc ngày 9/12 nhưng một số sự kiện, môn thi đấu diễn ra từ sớm. Công tác chuẩn bị vẫn chưa hoàn tất ở thời điểm này, dẫn tới một số sự cố. Ban tổ chức của chủ nhà Thái Lan phải xin lỗi một số đoàn thể thao trong đó có Việt Nam, kèm theo những lời cam kết về chất lượng của đại hội.

"Chúng tôi nhận được nhiều bài học từ việc theo dõi truyền thông và mạng xã hội. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục và cải thiện. Tuy nhiên, một số thông tin không đúng và chúng tôi phải xác minh rõ", ông Kongsak Yodmani, giám đốc Ủy ban Thể thao Thái Lan (SAT) cho biết.

Vị quan chức này nói thêm: "Sai sót có thể xảy ra, kể cả nếu không phải trách nhiệm trực tiếp của ban tổ chức, chúng tôi vẫn có bộ phận giải quyết. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm".

Ngày 3/12, trong trận đấu môn bóng đá nam của U22 Việt Nam tại SEA Games 33, hình ảnh nhóm cổ động viên nữ trên khán đài cầm bảng quảng cáo liên quan đến cá độ bất ngờ xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp. Hình ảnh này xuất hiện rõ ràng trong vài giây, đủ lâu để khán giả dễ dàng đọc được nội dung trên khăn. Nhiều người xem lập tức bày tỏ sự bức xúc, bởi tình trạng cờ bạc trực tuyến và các nhóm lừa đảo đang lan rộng mạnh mẽ tại Thái Lan, gây thiệt hại lớn cho xã hội trong thời gian gần đây.

Các cô gái cầm khăn quảng cáo một trang web cờ bạc trực tuyến. (Nguồn: Matichon)

Trung tâm bảo vệ quyền lợi nhà tài trợ SEA Games 33 đã kiểm soát chặt chẽ các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi thương mại. Các biện pháp từ kiểm tra vật dụng, banner cho đến giám sát khán đài đã được áp dụng. Chính vì vậy, việc những chiếc khăn quảng cáo vẫn dễ dàng xuất hiện trên sóng truyền hình đặt ra câu hỏi lớn về lỗ hổng an ninh.

Sau sự cố, mạng xã hội Thái Lan nhanh chóng tràn ngập các bình luận yêu cầu cơ quan chức năng truy tìm nhóm đứng sau hành vi quảng bá trá hình này. Không ít chuyên gia cũng cảnh báo việc lợi dụng sự kiện thể thao tầm khu vực cho mục đích phi pháp là hết sức nguy hiểm và có thể gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh SEA Games.

Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan lên tiếng về loạt vấn đề liên quan đến công tác tổ chức SEA Games 33. (Nguồn: Thairath Sport)

Không chỉ vậy, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào còn có sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống âm thanh. Do trục trặc kỹ thuật, ban tổ chức tại sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) không phát quốc thiều 2 nước Việt Nam và Lào. Các cầu thủ của 2 đội tuyển vẫn cử hành nghi thức nhưng chỉ "hát chay" (hát mà không có nhạc nền).

Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết cơ quan nhận được thư xin lỗi của ban tổ chức SEA Games 33 ngay sau trận đấu. Trong thư, Tiến sĩ Gongsak Yodmani - Thư ký Ban tổ chức thể thao Thái Lan viết: “Chúng tôi cam kết sẽ không để sự việc tương tự tái diễn. Một lần nữa, kính mong quý vị thông cảm và chấp nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi”.

Ở trận đấu tiếp theo diễn ra giữa U22 Thái Lan và U22 Timor Leste, khán giả nhận thấy chất lượng ánh sáng trên sân vận động Rajamangala không tốt. Lý do là dàn đèn của sân gặp trục trặc chưa kịp khắc phục. Ban tổ chức buộc phải đưa hệ thống chiếu sáng của sân vận động khác đến thay thế tạm thời.