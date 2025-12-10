Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 10/12: Kết quả đội tuyển Việt Nam mới nhất

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên 10/12, có 9 môn thể thao, 32 nội dung trao huy chương gồm môn bơi (6 bộ huy chương), cầu lông (2), đua thuyền (6), cờ vua (1), mã cầu (1), jujitsu (6), bi sắt (2), taekwondo (6) và bóng gỗ (2). XH Đoàn TT HCV HCB HCĐ Tổng 1 Brunei 0 0 0 0 2 Campuchia 0 0 0 0 3 Indonesia 0 0 0 0 4 Lào 0 0 0 0 5 Malaysia 0 0 0 0 6 Myanmar 0 0 0 0 7 Philippines 0 0 0 0 8 Singapore 0 0 0 0 9 Thái Lan 0 0 0 0 10 Timor Leste 0 0 0 0 11 Việt Nam 0 0 0 0

Lịch thi đấu các môn khác Bóng chày (nam) 10h: Việt Nam vs Indonesia Đua thuyền kayak và canoe Từ 9h: Vòng loại các nội dung - Kayak đôi hỗn hợp 500m: Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo - Canoe đơn nam 500m: Phạm Hồng Quân - Canoe đôi nữ 500m: Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương - Kayak 4 hỗn hợp 500m: Nguyễn Hoàng Duy, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị hường, Nguyễn Thanh Danh Từ 13h: Bán kết, chung kết các nội dung Cờ vua 8h: Chung kết đồng đội nam cờ chớp - Bảo Khoa, Võ Thành Ninh, Đào Thiên Hải, Vũ Hoàng Gia Bảo Xe đạp địa hình 9h30: Nữ đổ đèo - Nguyễn Thị Huyền Trang Thể dục dụng cụ 10h: Vòng loại các nội dung - Nam sàn: Trịnh Hải Khang - Nam ngựa tay quay: Đặng Ngọc Xuân Thiện - Nam vòng treo: Nguyễn Văn Khánh Phong - Nam nhảy chống: Trịnh Hải Khang - Nam xà kép, xà đơn: Đinh Phương Thành - Nữ nhảy chống: Nguyễn Thị Quỳnh Như - Nữ xà lệch, cầu thăng bằng: Lê Thị Thanh Phượng, Trần Đoàn Quỳnh Nam - Nữ sàn: Trần Đoàn Quỳnh Nam Bóng ném 13h: Việt Nam vs Philippines (nữ) 17h: Việt Nam vs Singapore (nam) Bi sắt 9h30: Vòng loại các nội dung 17h: Chung kết Đua thuyền buồm 19h: Vòng 1 các nội dung Quần vợt 9h: Vòng 1/8 đồng đội nữ - Việt Nam vs Philippines

Lịch thi đấu MMA Từ 9h: Vòng loại các nội dung - Nữ hiện đại 54 kg: Lê Ngọc Thu vs vs Vallensia Fahira Hotmauli (Indonesia) và Gloria Isabelle Hoong (Malaysia) - Nam hiện đại 65 kg: Quàng Văn Minh vs Jean Claude Saclag (Philippines) và Tongsaluay Sikaret (Thái Lan) - Nam truyền thống 56 kg: Phạm Văn Nam vs Elouie Federic Sevilla (Philipines) và Sutharang Norachart (Thái Lan) - Nam hiện đại 60 kg: Trần Ngọc Lượng vs vs Chai Kai Hei (Malaysia) và Kongsrichai Kritsada (Thái Lan) - Nữ hiện đại 60 kg: Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa vs Meri Ann Geli Bulaong (Philippines) - Nữ truyền thống 54 kg: Dương Thị Thanh Bình vs Giezel Daya (Philippines). Võ sĩ Trần Ngọc Lượng là đương kim vô địch MMA Lion Championship hạng cân 60 kg.

Lịch thi đấu Taekwondo 11h: Chung kết đôi quyền tiêu chuẩn - Nguyễn Trọng Phúc, Nguyễn Thị Kim Hà 13h: Chung kết đồng đội nam nữ quyền tiêu chuẩn - Nguyễn Trọng Phúc, Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng 14h: Chung kết đồng đội nữ quyền tiêu chuẩn - Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên 15h: Chung kết đồng đội nam nữ quyền tự do - Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân

Lịch thi đấu môn bơi Từ 9h: Vòng loại các nội dung - Nam 200m hỗn hợp: Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn - Nam 200m bướm: Võ Thị Mỹ Tiên - Nam 100m tự do: Trần Văn Nguyễn Quốc, Lương Nino - Nữ 50m ếch (nữ): Nguyễn Thúy Hiền - Nữ 100m ngửa: Cao Văn Dũng, Trịnh Trường Vinh Từ 18h: Chung kết các nội dung trên và Tiếp sức nữ 4x100m tự do

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ 15h: Việt Nam vs Myanmar Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu với Myanmar ở lượt trận đầu tiên.

Lịch thi đấu bóng rổ 11h45: Philippines vs Việt Nam (nam) 12h25: Thái Lan vs Việt Nam (nữ) 15h55: Việt Nam vs Lào (nam) 17h20: Việt Nam vs Lào (nữ).

Lịch thi đấu boxing 14h: Vòng loại các nội dung - Nữ 45-48 kg: Ngô Ngọc Linh Chi vs Merlin Tomatal (Indonesia) - Nam 57 kg: Nguyễn Văn Đương vs Grigorio De Jesus (Timor Leste) - Nam 69 kg: Nguyễn Đức Ngọc vs Mark Fajardo (Philippines)