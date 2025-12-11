Gửi tiết kiệm BIDV trúng thưởng 2026 quà Phát Lộc

(VTC News) -

Để phục vụ nhu cầu gửi tiết kiệm của khách hàng vào dịp cuối năm 2025 và đón năm mới 2026, BIDV triển khai chương trình khuyến mại “Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà” dành cho khách hàng gửi mới hoặc quay vòng tiền gửi tiết kiệm.

Từ nay đến hết 31/01/2026, mỗi giao dịch gửi tiết kiệm đủ điều kiện của khách hàng sẽ được nhận mã dự thưởng tham gia quay số may mắn. Trong chương trình, BIDV dành 2.026 giải thưởng với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Giải cao nhất - Giải Đại Phát Lộc - là một sổ tiết kiệm trị giá 686.868.686 đồng; bên cạnh đó là 2.025 Giải Phát Lộc, mỗi giải trị giá 666.666 đồng, như lời chúc tài lộc gửi tới khách hàng trong mùa Giáng sinh và năm mới.

Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên BIDV SmartBanking sẽ nhận gấp đôi mã dự thưởng so với giao dịch tại quầy, gia tăng gấp bội cơ hội trúng thưởng.

Chương trình áp dụng cho các kỳ hạn 6, 12, 13, 18 và 24 tháng, với số tiền gửi tối thiểu từ 100 triệu đồng. Đặc biệt, các khách hàng gửi tiết kiệm trong thời gian này được hưởng mức lãi suất cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu đầu tư an toàn và ổn định dịp cuối năm.

Khách hàng có thể tham gia gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng BIDV SmartBanking hoặc đến trực tiếp tại hơn 1.000 điểm giao dịch BIDV trên toàn quốc. Trong bối cảnh giao dịch số phát triển mạnh, BIDV kỳ vọng chương trình mang lại trải nghiệm thuận tiện, an toàn và nhiều ưu đãi cho khách hàng trên hành trình đón năm mới.

Chương trình sẽ kết thúc ngày 31/01/2026. Thông tin chi tiết liên quan đến chương trình được đăng tải trên website BIDV và tại các điểm giao dịch trên toàn quốc.