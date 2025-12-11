Petrovietnam nghiên cứu sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững tại Việt Nam

(VTC News) -

Vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã tổ chức Hội thảo về “Đề án phát triển sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Hội thảo cung cấp các thông tin về thị trường, xu hướng công nghệ, tiềm năng sản xuất SAF tại Việt Nam; đề xuất lộ trình áp dụng và phát triển chuỗi giá trị SAF tại Việt Nam, cùng các cơ chế, chính sách phù hợp để hiện thực hóa lộ trình này.

TS. Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam - chủ trì Hội thảo về "Đề án phát triển sản xuất SAF đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Tại hội thảo, VPI đã trình bày xu hướng phát triển công nghệ sản xuất SAF tiên tiến và kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về xây dựng chính sách phát triển SAF.

Trên cơ sở phân tích các thuận lợi, rào cản và thách thức, VPI đã xây dựng các kịch bản về khả năng đáp ứng nguồn nguyên liệu tiềm năng cho sản xuất SAF (như dầu thực vật đã qua sử dụng (UCO), mỡ cá, chất thải rắn sinh hoạt, vi tảo…), đề xuất các công nghệ sản xuất phù hợp theo từng giai đoạn (ưu tiên công nghệ HEFA trong giai đoạn đầu), và các nhóm giải pháp phù hợp để triển khai sản xuất SAF tại Việt Nam.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm đảm bảo tính khả thi và bền vững của Đề án, trong đó nhấn mạnh vấn đề cốt lõi là cơ chế, chính sách đồng bộ.

Để thu hút đầu tư, nhiều ý kiến đề xuất Chính phủ hoàn thiện khung pháp lý về SAF, xem xét ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn SAF bắt buộc đối với các chuyến bay khởi hành từ Việt Nam (ví dụ tỷ lệ 1 - 2% vào năm 2030); xây dựng cơ chế chứng nhận nguồn gốc bền vững cho loại nhiên liệu này để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đề ra.

Do có sự chênh lệch giá lớn giữa SAF và nhiên liệu truyền thống, các chuyên gia đề xuất Bộ Tài chính xem xét áp dụng các mức thuế phù hợp đối với SAF trong giai đoạn đầu để giảm gánh nặng chi phí; đồng thời kiến nghị đưa các dự án sản xuất SAF vào danh mục dự án được ưu tiên vay vốn ưu đãi, đặc biệt là từ các nguồn vốn cho phát triển xanh từ quốc tế và trong nước.

Về nguồn nguyên liệu và công nghệ, các đại biểu cho rằng cần khảo sát, đánh giá thêm về tính ổn định và bền vững của các nguồn nguyên liệu tiềm năng (như mỡ động vật, UCO, phụ phế phẩm nông nghiệp và các loại cây năng lượng có dầu…) để đảm bảo nguồn cung dài hạn và bền vững cho các nhà máy sản xuất SAF tại Việt Nam.

Hội thảo cũng nhấn mạnh về sự cần thiết đối với việc thiết lập hệ thống thu gom, xử lý nguyên liệu một cách tập trung và hiệu quả để tối ưu hóa và đảm bảo chuỗi cung ứng nguồn nguyên liệu đầu vào; đánh giá khả năng tích hợp chuỗi cung ứng SAF vào các nhà máy và cơ sở hạ tầng hiện hữu tại Việt Nam.