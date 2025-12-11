Lịch cúp điện hôm nay ngày 12/12/2025 tại Quảng Trị

Lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 12/12/2025

Lịch cúp điện phường Đồпg Hới

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/12/2025 từ 07h00 - 11h30 Mất điện trạm 325/1, Cộn 1, Đồng Sơn 5. Đội quản lý điện Đồпg Hới Thay MBA, cáp liên lạc, tủ hạ thế TBA ĐồngSơn 5 thuộc XT 472 DHO. San tải XTA TBA Cộn 1 cho TBA Đồng Sơn 5 12/12/2025 từ 14h00 - 17h00 Mất điện trạm TK8 Bắc Lý. Đội quản lý điện Đồпg Hới Xữ lý phát nhiệt tại đầu cực MBA, đấu lại dây CSV bị mất cắp

Lịch cúp điện phường Đông Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/12/2025 từ 07h00 - 14h00 Mất điện trạm Trần Phú 3. Đội quản lý điện Đông Hà Tách lèo, lắp cụm đấu rẽ tại VT 138/1 NR Trần Phú 3 thuộc XT 476 ĐHA - bằng PP Hotline. - ĐH: Phát quang tuyến (xử lý đơn thư KH). - Trường Sa: Lắp đặt, đấu nối đường dây cáp ngầm cấp điện TBA Nguyễn Thái Học tại VT 138/4 XT 476 ĐHA (ĐTXD 2025). Đấu lèo VT 138/1 NR Trần Phú 3 thuộc XT 476 ĐHA - bằng PP Hotline

Lịch cúp điện xã Khe Sanh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/12/2025 từ 16h00 - 17h00 Mất điện trạm Ba Ngày 1 - Tà Long, Ba Ngày 2 - Tà Long, Cóc, T4 Sa Trầm - Pa Nang., T5 Ta Men - Pa Nang., Thôn Bù - Ba Nang, Thôn Chai, Tà Long, Tà Mên 2, Thôn Ngược - Pa Nang, Trầm, Viettel Sa Trầm. Đội quản lý điện Khe Sanh Đấu tách lèo VT197 XT 473 TC Khe Sanh

Lịch cúp điện xã Triệu Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/12/2025 từ 07h00 - 13h00 Mất điện trạm Cha Đê. Đội quản lý điện Triệu Phong XNDV Điện lực Q.Trị chuyển dây hạ áp từ VT A-16 đến A-20 TBA Chà Đê (SCL 2025)

Lịch cúp điện xã Diên Sanh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/12/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Hưng An. Đội quản lý điện Hải Lăng UBND xã Nam Hải Lăng đề nghị cắt điện để chặt cây; Cty TNHH ĐTXD&VT Hùng Thịnh kết hợp quét sơn chống rỉ các vị trí dùng gió đá cắt, thổi lỗ; bổ sung tấm gia cường lắp tủ hạ áp tại TBA Hưng An (ĐTXD 2025)

Lịch cúp điện xã Hướng Hiệp

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/12/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm A Đeng, A Đang, CK La Lay, T4 A Bung, T5 A Ngo, T7 A Bung, ĐB A Ngo, Hải quan cửa khẩu La Lay, Trung tâm kiểm dịch y tế La Lay. Đội quản lý điện ĐaKrông UBND xã La Lay đề nghị cắt điện để PQHLT; Đội QLĐ Đakrông thay thế, bổ sung lèo VT164-230 XT 472 Tà Rụt nâng cao độ tin cậy cung cấp điện theo phương án 308/PAĐLĐK ngày 18/6/2025 (SCL 2025); Đội QLĐ Đakrông lắp đặt TBN+FCO+MC tại VT224 XT 472TRU (phục vụ cấp điện cho Lào) (Q=600kVAr)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 12/12/2025.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.