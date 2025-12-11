Đại biểu HĐND Đà Nẵng: Thành phố cần tiếp tục giữ ổn định giá đất

(VTC News) -

Ngày 11/12, tiếp tục phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiều đại biểu cho rằng thành phố cần tiếp tục giữ ổn định giá đất thay vì điều chỉnh tăng trong giai đoạn hiện nay.

Đại biểu Trần Thắng Lợi cho biết thời gian qua thành phố đã nhiều lần điều chỉnh bảng giá đất, gần đây nhất là vào tháng 6/2025. Các lần điều chỉnh này đều ở mức khá cao, chỉ thấp hơn TP.HCM và Hà Nội.

Giá đất hiện nay tại Đà Nẵng đã gần tiệm cận với giá thị trường và khi ban hành bảng giá năm 2024, đã có nhiều phản ứng từ người dân và doanh nghiệp. “Chúng ta phải đánh giá thận trọng và kỹ lưỡng hơn khi quyết định ban hành giá đất mới, bảo đảm mức giá hài hòa, phù hợp thực tiễn”, ông Lợi nói và cho biết thêm tại phiên khai mạc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cũng đã kiến nghị cân nhắc giữ ổn định mức giá hiện hành. Chỉ điều chỉnh ở một số khu vực giáp ranh giữa Đà Nẵng cũ và Quảng Nam cũ nhằm giảm chênh lệch, bảo đảm tính hợp lý khi ban hành khung giá mới.

“Về sự cần thiết, chúng ta vẫn phải ban hành bảng giá và công bố áp dụng từ ngày 1/1/2026. Tuy nhiên, tôi đề nghị giữ nguyên mức giá hiện nay, đồng thời dành thêm thời gian để UBND thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện bảng giá hợp lý. Việc triển khai chính sách phải bảo đảm đánh giá tác động đầy đủ, không chỉ hiệu quả trước mắt mà còn tính đến sự phát triển dài hạn của thành phố”, ông Lợi kiến nghị.

Đồng quan điểm, đại biểu Vũ Quang Hùng cho rằng sẽ “lợi bất cập hại” nếu tăng giá đất ở thời điểm này. Ông Hùng lý giải việc tăng giá đất chỉ giúp tăng thu ngân sách trong ngắn hạn, nhưng lại tạo ra hệ lụy lớn, lâu dài đối với môi trường đầu tư.

“Chúng ta có thể thu thêm một phần từ giá đất nhưng nếu đánh mất các nhà đầu tư chiến lược, thành phố sẽ mất nhiều lần hơn từ nguồn thu bền vững, động lực tăng trưởng cho đến vị thế cạnh tranh”, ông Hùng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hùng, Đà Nẵng đang trong giai đoạn bản lề với nhiều yêu cầu mở rộng quỹ đất để xây dựng khu thương mại tự do, nâng cấp logistics, hoàn thiện hạ tầng công nghiệp và cảng biển. Do vậy, chính sách đất đai cần ổn định, có khả năng dự báo và hỗ trợ doanh nghiệp, thay vì tạo thêm áp lực chi phí.

Ông Hùng kiến nghị chưa tăng giá đất trong thời điểm này, đặc biệt với đất sản xuất; giữ ổn định chi phí đất đai để bảo vệ sức hấp dẫn đầu tư; ưu tiên hoàn thiện hạ tầng, quỹ đất sạch và dịch vụ một cửa; nâng cao chất lượng môi trường đầu tư thay vì nâng giá đất. “Giữ được nhà đầu tư hôm nay tức là giữ được năng lực tăng trưởng của Đà Nẵng ngày mai”, ông Hùng nói thêm.

Trong năm 2025, thành phố đã hai lần điều chỉnh bảng giá đất.

Đại biểu Nguyễn Thành Tiến cũng chia sẻ việc tăng giá đất hiện chưa phù hợp.

Theo ông Tiến, trong năm 2025, thành phố đã hai lần điều chỉnh bảng giá đất, tăng từ 10-20%. Tháng 7/2025, quyết định số 45 của UBND thành phố đã tạo hiệu ứng làm thị trường tăng mạnh, có khu vực tăng đột biến tới 170–180%. Tại nhiều vị trí trung tâm, giá đất đã vượt 350 triệu đồng/m². “Giá đất đã ở mức cao, nếu tiếp tục tăng, người dân, đặc biệt tại các khu vực trung tâm như Hải Châu, Thanh Khê sẽ chịu tác động rất lớn bởi thuế đất phi nông nghiệp. Hơn nữa, các khu vực này hầu như không còn quỹ đất mới nên việc tăng giá càng gây sức ép lớn”, ông Tiến nói.

Ông Tiến cho biết tại tất cả các cuộc tiếp xúc cử tri sau khi tăng giá đất, người dân đều có ý kiến phản ánh. Vì vậy, ông đề nghị việc điều chỉnh cần cân nhắc kỹ, bởi ngoài tác động đến thu hút đầu tư, việc tăng giá đất còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân đô thị.