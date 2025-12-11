Rút kinh nghiệm 2 lần vẫn sai sót, ban tổ chức SEA Games lại họp khẩn

(VTC News) -

Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan, ông Thana Chaiyaprasit, cùng hai Phó trưởng đoàn là Tiến sĩ Supit Samahito và ông Wisut Tangwarithorn đã chủ trì cuộc họp trưởng đoàn lần thứ 3 của SEA Games 33. Đại diện của các quốc gia Đông Nam Á tham dự đại hội SEA Games 33 đều có mặt tại cuộc họp. Nội dung chính của cuộc họp lần này vẫn là những vấn đề trong công tác tổ chức đại hội.

Ông Thana cho biết những sự cố mà phía chủ nhà Thái Lan đã được nhắc nhở từ trước vẫn tiếp tục tái diễn. Nhiều lỗi lặp đi lặp lại khiến Thái Lan tiếp tục hứng chịu những lời chỉ trích từ cả trong nước lẫn quốc tế.

Sáng 10/12, tức ngày thi đấu chính thức đầu tiên của đại hội, người hâm mộ phát hiện thấy quốc kỳ các nước bị hiển thị sai trên sóng truyền hình trực tiếp (do đơn vị sản xuất của chủ nhà cung cấp). Ví dụ, ở môn bóng rổ, quốc kỳ Indonesia lại được gán cho Việt Nam, còn quốc kỳ Thái Lan bị ghi nhầm thành Phillipines và Malaysia.

Thái Lan vẫn mắc lỗi sai quốc kỳ trong môn bóng rổ.

Trước đó tại lễ khai mạc ngày 9/12, ban tổ chức SEA Games 33 khiến khán giả quốc tế phẫn nộ khi đăng tải bản đồ Việt Nam nhưng thiếu mất quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Không chỉ vậy, màn hình sân khấu lớn cũng hiển thị nhầm quốc kỳ của Indonesia ở phần tái hiện lịch sử đại hội.

Trong cuộc họp, ông Thana cho biết Việt Nam rất coi trọng vấn đề này và tiếp tục phản ánh khi một số môn thi đấu vẫn xuất hiện lỗi hiển thị quốc kỳ. Phía Việt Nam đề nghị ban tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống để xác định nguyên nhân vụ việc.

Trưởng đoàn thể thao Thái Lan tiết lộ rằng Malaysia cũng đã bày tỏ lo ngại về thực phẩm Halal. Hiện Thái Lan chỉ cung cấp thịt gà và cá, trong khi phía Malaysia mong muốn có thêm nhiều lựa chọn thịt khác đa dạng hơn.

Ngay trước thềm khai mạc, nước chủ nhà đã nhận được nhiều phản ảnh về vấn đề đưa đón và phân bổ phương tiện cho các vận động viên. Cuộc họp giữa các trưởng đoàn của các quốc gia dự SEA Games 33 diễn ra chiều 8/12 cũng đã đề cập đến vấn đề này.

Malaysia than phiền về thực đơn Halal do Thái Lan cung cấp.

Tuy nhiên, tình trạng trục trặc trong việc đưa đón vận động viên vẫn tái diễn vào ngày đầu tiên thi đấu. Một số vận động viên cho biết không tìm được xe đưa đón để quay lại sân bay. Bên cạnh đó, việc liên lạc với tài xế phục vụ tập luyện cũng rất khó khăn. Lúc thì chậm trễ, lúc không thấy người hoặc vắng mặt hoàn toàn.

Thêm vào đó, vấn đề liên quan đến sắp xếp chỗ ở cho các đội tuyển quốc gia tham dự vòng đầu tiên của giải bóng đá tại Chiang Mai vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Trong cuộc họp, phía Thái Lan đã thừa nhận những sai sót trong quá trình tổ chức đại hội. Nước này đồng thời cho biết sẽ nỗ lực giải quyết tất cả các vấn đề để các đoàn quốc tế không còn gặp phải bất cứ bất tiện nào.

Cuộc họp tiếp theo và cũng là cuối cùng của các trưởng đoàn thể thao sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 14 tháng 12. Cuộc họp sẽ theo dõi việc giải quyết các vấn đề liên quan đến các vận động viên và quan chức từ cả 10 quốc gia.