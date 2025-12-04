Quan chức thể thao Thái Lan lên tiếng sự cố quốc ca của U22 Việt Nam

Hôm nay, ông Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), lên tiếng giải thích về loạt rắc rối xảy ra trong lễ khai mạc ngày thi đấu đầu tiên môn bóng đá SEA Games 2025 hôm 3/12.

Sân vận động Rajamangala gặp nhiều vấn đề. Đặc biệt, hệ thống âm thanh bị lỗi khiến nhạc không được phát khi U22 Việt Nam và U22 Lào hát quốc ca. Các cầu thủ buộc phải tự hát “chay” trên sân trong sự bất ngờ của khán giả.

Ông Kongsak khẳng định: “Đây là lỗi kỹ thuật, không liên quan vấn đề bản quyền. Liên đoàn Bóng đá – đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thi đấu – đã gửi công văn xin lỗi Lào và Việt Nam”.

Ông Kongsak nói rằng hệ thống đã được kiểm tra trước đó 2 ngày và hoạt động bình thường và không hiểu vì sao sự cố lại xảy ra đúng vào ngày thi đấu. Sau sự việc, ông đã đến sân để xử lý và khắc phục. Ông khẳng định rằng trận đấu tiếp theo chắc chắn sẽ có nhạc quốc ca.

Ông Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), giải thích về sự cố ở SEA Games 33.

Một sự cố khác là nhiều bóng đèn trong sân Rajamangala bị cháy. Dù sân tiêu chuẩn quốc tế phải có thiết bị dự phòng nhưng lần này lại không có sẵn, buộc ban tổ chức phải gấp rút sang Sân vận động Chaloem Phrakiat 80th Anniversary ở Nakhon Ratchasima để mượn đèn, nơi cũng có lịch thi đấu Thai League vào ngày 7/12.

Ông Kongsak giải thích: “Độ sáng của sân không thấp hơn tiêu chuẩn, nhưng một vài khu vực nhìn chưa được chỉn chu. Giờ đã khắc phục xong và tôi đảm bảo ánh sáng hiện đủ tiêu chuẩn”.

Cũng trong hôm nay, ông Anutin Charnvirakul, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan, trả lời phỏng vấn về những tranh cãi quanh công tác chuẩn bị SEA Games 33.

Khi được hỏi về chuyện poster SEA Games bị chê vì dùng AI, ông Anutin nói rằng Phó Thủ tướng Thammanat Prompao, người phụ trách giám sát Bộ Du lịch và Thể thao, đã khẳng định sẽ xử lý quyết liệt các vụ việc ở SEA Games lần này.

Về việc dư luận so sánh công tác tổ chức của Thái Lan với Campuchia theo hướng tiêu cực, ông Anutin đáp lại: “Ai nói vậy? Giải đã chính thức diễn ra đâu mà biết”. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan nói thêm rằng ngay từ khi tiếp quản, ông đã biết có sự chậm trễ về ngân sách và đã chỉ đạo ông Thammanat cấp tốc xử lý nhiều việc.

U22 Việt Nam gặp sự cố về nhạc khi hát quốc ca.

Fanpage chính thức của SEA Games 2025 đã lên tiếng xin lỗi về việc đưa ra những thông tin không chính xác: “Trang SEA GAMES Thailand 2025 chịu trách nhiệm sản xuất các tài liệu hình ảnh chính thức, bài đăng thông tin và nội dung tin tức thay mặt Ban Tổ chức, cũng như hỗ trợ và quảng bá SEA Games 33.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trang nhận được nhiều tài liệu truyền thông từ nhiều cơ quan khác nhau để phổ biến tới công chúng.

Tuy nhiên, đôi khi nội dung, hình ảnh hoặc các tài liệu quảng bá được gửi đến có thể chứa sai sót hoặc chưa đầy đủ. Những vấn đề này nằm ngoài khả năng kiểm soát trực tiếp của trang. Dù vậy, chúng tôi luôn nỗ lực kiểm tra tính chính xác của mọi thông tin chính thức liên quan đến giải đấu và tiếp tục hỗ trợ công tác truyền thông về SEA Games.

Chúng tôi xin chân thành xin lỗi về bất kỳ sai sót nào có thể xảy ra trong thông tin hoặc tài liệu đã đăng tải. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã thông báo và đóng góp ý kiến. Chúng tôi sẽ tiếp thu mọi phản hồi để tiếp tục nâng cao chất lượng truyền thông trong thời gian tới. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất”.