Ban tổ chức SEA Games 33 trục trặc, U22 Việt Nam gặp sự cố trước giờ thi đấu

Trước trận U22 Việt Nam đấu với U22 Lào chiều nay (3/12) ở môn bóng đá nam SEA Games 33, 2 đội bóng gặp phải sự cố trong phần nghi thức. Do trục trặc kỹ thuật, ban tổ chức tại sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) không phát quốc thiều 2 nước Việt Nam và Lào. Các cầu thủ của 2 đội tuyển vẫn cử hành nghi thức nhưng chỉ "hát chay" (hát mà không có nhạc nền).

Sự cố này không ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của trận đấu. Hệ thống âm thanh trên sân vận động sau đó cũng hoạt động bình thường để ban tổ chức có thể thông báo và đọc các thông tin trận đấu như thay người, thời gian bù giờ... Ở trận đấu này, U22 Việt Nam đánh bại U22 Lào với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc.

U22 Việt Nam "hát chay" quốc ca trước trận gặp U22 Lào ở SEA Games 33.

Màn "hát chay" của U22 Việt Nam khiến người hâm mộ nhớ lại sự cố xảy ra vào năm 2012 cũng trên sân Rajamangala. Khi đó, đội tuyển Việt Nam đang hát quốc ca trước trận gặp Myanmar ở vòng bảng AFF Cup thì hệ thống điện gặp trục trặc. Lê Công Vinh và đồng đội tiếp tục hát mà không có quốc thiều, do âm thanh không phát được và hệ thống chiếu sáng cũng không hoạt động.

Bóng đá nam là một trong 2 môn thi đấu sớm nhất của SEA Games 33 (môn còn lại là mã cầu, hay polo - cưỡi ngựa đánh bóng). Ban tổ chức đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi lễ khai mạc diễn ra vào ngày 9/12 cũng trên sân vận động Rajamangala.

SEA Games đối mặt với thách thức lớn trong khâu tổ chức do biến động bất ngờ ngay sát sự kiện. Ngay cả việc U22 Việt Nam thi đấu trên sân vận động Rajamangala hôm nay cũng chỉ là phương án điều chỉnh gấp rút.

Theo chương trình ban đầu, U22 Việt Nam thi đấu tại tỉnh Songkhla ở vòng bảng môn bóng đá nam. Tuy nhiên, khu vực này chịu ảnh hưởng nặng của trận bão lụt "300 năm có một" ở miền Nam Thái Lan. Do đó, toàn bộ các môn thể thao ở Songkhla phải dời về Bangkok và Chonburi. Điều này đương nhiên làm phát sinh chi phí cũng như xáo trộn phương án tổ chức.