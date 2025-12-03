Trọng tài 'bẻ còi' gây tranh cãi, U22 Việt Nam vất vả thắng Lào

U22 Việt Nam bắt đầu hành trình tại SEA Games 33 đầy khó khăn ở trận gặp U22 Lào. Sự xuất sắc của cá nhân Nguyễn Đình Bắc cùng quyết định gây tranh cãi của trọng tài giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành chiến thắng vất vả.

Gặp lại đối thủ mà U22 Việt Nam từng thắng 3-0 ở giải Đông Nam Á, huấn luyện viên Kim Sang-sik tung ra sân đội hình giàu sức tấn công. U22 Lào chủ động phòng ngự với đội hình chặt chẽ và tranh chấp quyết liệt.

Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số.

U22 Việt Nam không có nhiều khoảng trống ở gần vòng cấm đối phương. Những đường đưa bóng vào vòng cấm từ 2 biên của Khuất Văn Khang và đồng đội không có chất lượng tốt.

Cầu thủ hiếm hoi của U22 Việt Nam tạo ra mối đe dọa rõ rệt đối với hàng thủ U22 Lào là Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo số 7 ghi bàn mở tỷ số ở phút 29 sau pha kiến tạo của đồng đội trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội là Phạm Minh Phúc.

U22 Lào gỡ hòa

Dù vậy, U22 Việt Nam chỉ giữ được thế dẫn bàn trong chưa đầy 5 phút. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik phòng ngự phạt góc không tốt, để Khampane Douangvilay dứt điểm cận thành ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng gây tranh cãi của Đình Bắc.

U22 Việt Nam tấn công dồn dập ở đầu hiệp 2 nhưng những pha tấn công biên không có hiệu quả. Trong khi đó, U22 Lào thỉnh thoảng vẫn có những tình huống phản công khiến cổ động viên Việt Nam lo lắng.

