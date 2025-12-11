3 thế hệ chui trong căn hộ bé tí vì lỡ bán đất quê, giá nhà Hà Nội tăng như gió

(VTC News) -

Năm ngoái, vợ chồng tôi quyết định mua một căn chung cư nhỏ ở Hà Nội. Khi đó, về tiền mặt, cả hai mới chỉ dành dụm được hơn 200 triệu đồng, con số "bé như hạt cát" nếu nghĩ đến giá nhà thành phố.

Tôi và vợ đều làm công ăn lương, mức lương thấp nên tích cóp mãi mà chẳng được mấy nên vẫn nghĩ giấc mơ có mái nhà cho vợ con ở Thủ đô sẽ còn rất lâu nữa mới thành hiện thực.

Nhưng rồi đầu năm ngoái, mẹ tôi gọi điện, nói bố mẹ sẽ bán toàn bộ nhà cửa, đất đai ở quê rồi đưa tiền cho vợ chồng tôi để sớm mua nhà. Tôi là đứa con duy nhất nên họ luôn mong tôi sớm ổn định cuộc sống. Bố mẹ cũng xót cháu nhỏ khi phải chịu cảnh đổi chỗ trọ khá thường xuyên nên dù rất không muốn rời quê cũng cắn răng quyết định.

Giá trị bất động sản ở quê tôi những năm gần đây tăng rất tốt, nhà tôi vườn rộng, vị trí đẹp, nên bố mẹ bán được 3 tỷ đồng. Vợ chồng tôi dự định vay ngân hàng khoảng hơn 1 tỷ đồng để mua căn hộ chung cư 3 phòng ngủ. Hai đứa chạy ngược chạy xuôi mới tìm được căn ưng ý, thế nhưng trong quá trình tìm kiếm đó, giá nhà cứ tăng phi mã, nên khi tìm được căn mình muốn, chúng toi lại không mua nổi nữa.

Nhà quá bé thì không đủ để cả gia đình 3 thế hệ chung sống nhưng chúng tôi không còn đường lùi, vì bố mẹ tôi đã bán xong nhà ở quê, tiền cũng đã nhận rồi. Vợ chồng tôi bảo nhau phải chốt luôn vì nếu chần chừ thì giá nhà lại tăng nữa. Cuối cùng, chúng tôi mua căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 60m², không quá xa trung tâm, giá hơn 4 tỷ đồng. Bố mẹ tôi mang đồ đạc chuyển đến sống cùng.

Cuộc sống chật chội gây nhiều bất hòa trong cuộc sống của gia đình tôi. (Ảnh minh họa: AI)

Có ông bà giúp chăm cháu, đỡ đần việc nhà, vợ chồng tôi an tâm đi làm. Gia đình tôi ở một phòng, phòng ngủ còn lại dành cho bố mẹ; còn phòng khách nối với bếp là nơi sinh hoạt chung. Vì nhà nhỏ nên bàn học của con tôi cũng đặt ra đó.

Vì đã xác định trước là cuộc sống ở thành phố không thể giống ở quê, đằng nào cũng không thể thay đổi nên bố mẹ tôi thích nghi rất nhanh, làm quen với nhiều hàng xóm. Bố tôi có bạn chơi, mẹ tôi hào hứng vừa trông cháu vừa nấu nướng, dọn dẹp. Tối nào vợ chồng tôi đi làm về cũng thấy nhà cửa sạch sẽ, cơm canh nóng hổi. Cả nhà vui vẻ, đầm ấm.

Nhưng thời gian trôi qua, những điều không vui do nhà quá chật dần hiện rõ, những mâu thuẫn giữa hai thế hệ, giữa mẹ chồng nàng dâu cũng rõ thêm theo thời gian, mà sự bất tiện do không gian chật chội khiến những bức bối của người trong cuộc càng khó giải tỏa.

Vợ tôi ngày càng hay phàn nàn về mẹ, ban đầu là những góp ý nho nhỏ, càng về sau cô ấy càng hay soi. Chẳng hạn, cô ấy nhăn nhó oán trách bảo mẹ nấu ăn không đúng cách khiến con đau bụng; mẹ bối rối nói lần sau sẽ cẩn thận hơn. Có buổi tối mẹ vừa lau nhà xong, vợ tôi bước chân lên, cau mày nói nền trơn, trẻ con dễ ngã rồi lấy giẻ lau lại. Có hôm mẹ tôi nấu xong, vợ chê không hợp khẩu vị và cầm điện thoại gọi đồ ăn ngoài ship đến...

Những lần bị con dâu phê bình hay thái độ, bố mẹ tôi đều cố gắng nhẫn nhịn vì muốn dĩ hòa vi quý, nhưng những chuyện như vậy tích tụ khiến họ mỗi ngày một ít cười hơn.

Tôi rất đau lòng nhưng vì đứng giữa nên phải cố hết sức để cân bằng hai bên. Sau mỗi lần góp ý, vợ tôi cũng điều chỉnh cách hành xử, nhưng cứ sau một thời gian là lại không nhịn được. Mỗi lần nói đến bố mẹ, vợ đều khó chịu, bảo rằng chỉ muốn con cái sạch sẽ, gọn gàng, khoa học. Cuộc sống chật chội, sinh hoạt là đụng phải nhau khiến tâm lý của 3 thế hệ ngày càng bí bách, bực bội.

Mới sống cùng chưa được một năm mà bố mẹ tôi từ mẫu người sôi nổi trở thành trầm lặng và dè dặt, thiếu tự tin, làm gì cũng sợ sai, bật tivi cũng sợ để tiếng quá to, nấu món gì cũng hỏi trước xem vợ tôi có ăn được không...

Những lần đưa bố mẹ về quê ăn giỗ hay ăn cưới, nhìn vẻ mặt họ, tôi biết họ nhớ và tiếc ngôi nhà cũ cùng cuộc sống thoải mái ở quê trước đây. Nhưng nhà đã bán, tiền đã dồn hết vào căn hộ của tôi ở thành phố, cả tôi và bố mẹ đều biết rõ chẳng có cách nào quay về.

Có lần vợ tôi đi công tác, bố mẹ tâm sự, họ không trách con dâu vì biết cô ấy cũng quá vất vả nên sinh cáu bẳn, biết vợ chồng tôi luôn stress vì gánh nặng nợ nần trên vai, chi tiêu cho cả nhà cũng tốn kém. Họ thấy hối hận vì quyết định bán hết nhà, đất ở quê để dồn mua nhà thành phố tại thời điểm không thích hợp, nếu mua được căn hộ lớn, 3 phòng ngủ thì có lẽ việc sống chung 3 thế hệ cũng đỡ bức bối hơn.

Bỏ phố về quê hay rời quê lên phố là hai xu hướng luôn song hành và mỗi người sẽ lựa chọn theo nhu cầu, hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên từ câu chuyện của mình, tôi chỉ mong đừng có thêm người khác nhận phải "bài học xương máu" tương tự. Lúc giá nhà đất tăng nóng, quyết định bán bất động sản duy nhất mình có để mua nhà khác nếu không đúng thời điểm sẽ có thể dẫn đến kết quả hối hận mà không thể quay đầu.

