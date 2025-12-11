+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Trực tiếp: Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Chiều 11/12, sau khi thông qua một số Luật và Nghị quyết, Quốc hội tiến hành phiên bế mạc kỳ họp thứ 10.
VOV
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Trực tiếp: Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
13:50 11/12/2025
VTC NEWS TV
Bảng giá xe CBR150R mới nhất tháng 12/2025
13:46 11/12/2025
Thị trường
Rút kinh nghiệm 2 lần vẫn sai sót, ban tổ chức SEA Games lại họp khẩn
13:37 11/12/2025
Hậu trường
3 thế hệ chui trong căn hộ bé tí vì lỡ bán đất quê, giá nhà Hà Nội tăng như gió
13:30 11/12/2025
Ý kiến
Cập nhật SEA Games 33 hôm nay 11/12: Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Malaysia
13:29 11/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Xe điện chiếm lĩnh thị trường nội địa, xe xăng Trung Quốc tràn ra nước ngoài
13:23 11/12/2025
Thị trường
Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo - nền tảng phát triển đột phá của y học hiện đại
13:01 11/12/2025
Tin tức
'Lộc trời' béo tròn, người hào hứng, kẻ sợ phát khiếp
12:59 11/12/2025
VTC NEWS TV
Giá cả tăng, người dùng 'khó tính', DN chật vật vì giỏ hàng Tết 2026 nhỏ lại
12:32 11/12/2025
Thị trường
Mở cửa ngôi nhà Gold Coast Vũng Tàu: Khám phá tuyệt tác kiến trúc bên vịnh
12:32 11/12/2025
Dự án
Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam 3-0 Malaysia hôm nay 11/12: Sức mạnh vượt trội
12:29 11/12/2025
Hậu trường
Thượng tầng Apple rung chuyển, CEO Tim Cook có rời ghế quyền lực nhất?
12:07 11/12/2025
Tech360
Phát hiện thi thể đàn ông trên thuyền trôi tự do ở biển Lâm Đồng
11:53 11/12/2025
Tin nhanh 24h
Thông đèo D’ran nối Đà Lạt- Khánh Hoà: Loại phương tiện nào còn bị hạn chế?
11:49 11/12/2025
Tin nhanh 24h
HDBank chốt quyền chia gần 30% cổ tức và cổ phiếu thưởng
11:49 11/12/2025
Kinh tế
TP.HCM được lập khu thương mại tự do
11:45 11/12/2025
Đầu Tư
Hành hung nhân viên y tế có thể bị xử lý hình sự, phải xin lỗi công khai
11:37 11/12/2025
Tin nóng
Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư dự án điện hạt nhân quy mô nhỏ
11:26 11/12/2025
Đầu Tư
SeAPremium Golf Master 2025 - Điểm hẹn thượng lưu trên sân Twin Greens độc bản
11:20 11/12/2025
Golf
Vận động viên giàu nhất SEA Games 33: Tỷ phú Thái Lan vô địch môn quý tộc
11:17 11/12/2025
Hậu trường
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất hôm nay 11/12
11:10 11/12/2025
Hậu trường
Võ sĩ Philippines chơi xấu, bị 'cao thủ xe ôm' Việt Nam đánh bại ở SEA Games 33
11:07 11/12/2025
Võ Thuật
Nhập lậu 94 tấn quần áo cũ, chủ hộ kinh doanh ở Hải Phòng bị phạt 52 triệu đồng
11:02 11/12/2025
Bản tin 113
Quá dễ thương, clip em bé 4 tháng tuổi 'tập hát' hút gần 18 triệu lượt xem
10:58 11/12/2025
Giới trẻ
SHB được vinh danh 'Doanh nghiệp có thương vụ M&A tiêu biểu năm 2024-2025'
10:48 11/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
SpaceX có động thái đặc biệt, Elon Musk sắp kiếm thêm hơn 400 tỷ USD
10:47 11/12/2025
Thời sự quốc tế
Bão địa từ sinh ra từ Mặt trời, ảnh hưởng đến Trái Đất thế nào?
10:45 11/12/2025
VTC NEWS TV
Lịch sử đối đầu U22 Việt Nam vs U22 Malaysia: Đối thủ nhiều duyên nợ
10:45 11/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Dự báo thời điểm Hà Nội chuyển mưa rét kèm nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió mạnh
10:44 11/12/2025
Thời tiết
3 sai lầm khi sử dụng dầu lạc biến lợi thành hại
10:44 11/12/2025
Gia đình