Dự báo thời điểm Hà Nội chuyển mưa rét kèm nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió mạnh

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, Bắc Bộ đang trải qua khoảng thời gian nắng vào ban ngày, đêm mưa vài nơi, sương mù xuất hiện ở một số nơi vào sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này dao động 24-27°C. Hình thái thời tiết này sẽ kết thúc khi đợt không khí lạnh mạnh tràn về.

Theo đó, hiện nay, ở phía Bắc có bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày 13/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc sắp chuyển mưa rét. (Ảnh minh hoạ: Vũ Duy Khánh)

Từ 13/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 13-14/12 xuất hiện rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 7-10°C, vùng núi cao dưới 5°C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất dao động 11-14°C, Bắc Trung Bộ 12-15°C.

Tác động của không khí lạnh, từ đêm 12 đến hết đêm 13/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Từ đêm 13 đến hết đêm 14/12, các địa phương từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to.

Thời tiết Hà Nội cũng có sự chuyển biến rõ rệt khi không khí lạnh mạnh tràn về. Đêm 12 và ngày 13/12, khu vực này mưa vừa, mưa to và dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Từ ngày 13/12, thời tiết Hà Nội chuyển rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12-14°C.

Trên biển, từ chiều 13/12, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 6-7, giật 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật 9, sóng 4-6m.

Từ tối và đêm 13/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, phía Tây Nam Biển Đông (gồm phía Tây Trường Sa) gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật 8-9, biển động mạnh, sóng 3-5m.

"Rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm chậm hoặc gây thiệt hại quá trình sinh trưởng của cây trồng.

Mưa lớn gây nguy cơ ngập úng vùng trũng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất sườn dốc. Mưa cường độ lớn dễ gây ngập các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền và hoạt động hàng hải", cơ quan khí tượng cảnh báo.