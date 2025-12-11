Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc chuyển rét đậm, thấp nhất dưới 5°C

(VTC News) -

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh

Thông tin từ Cục Khí tượng thuỷ văn, đêm 12/12 đến hết ngày 13/12, ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh kết hợp hội tụ gió trên mực 3.000-5.000m, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng, nguy cơ kèm dông, lốc, mưa đá, gió giật mạnh.

Từ 13-14/12, thời tiết khu vực này chuyển rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi, trung du có thể dưới 10°C, núi cao dưới 5°C, đồng bằng dưới 13°C. Từ 15/12, nhiệt độ khu vực này tăng dần nhưng vẫn rét.

Miền Bắc sắp chuyển mưa rét. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (11/12), Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to; TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 10/12 đến 3h ngày 11/12 có nơi trên 70mm như các trạm: Vĩnh Trung (TP Cần Thơ) 138,4mm; Hòa An (TP Cần Thơ) 136,2mm; Điền Hải (Cà Mau) 78mm…

Trong ngày 11/12, miền Tây Nam Bộ có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Ngày và đêm 11/12, TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 11/12, Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 19-21°C, cao nhất 22-24°C.

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tại khu vực trung tâm TP Hà Nội, ngày 12/12, trời có mưa, mưa rào, nhiệt độ trong ngày duy trì mức 20-24°C. Sang ngày 13/12, khu vực này xuất hiện mưa vừa, nhiệt độ xu hướng giảm dần, cao nhất 21°C, thấp nhất 17°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Sang ngày 14/12, khi chịu tác động của không khí lạnh cường độ mạnh, nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu, cao nhất 17°C, thấp nhất 15°C, trời nhiều mây, không mưa.

Ngày 15/12, thời tiết khu vực này có mây, không mưa, nhiệt độ ban ngày tăng cao lên ngưỡng 22°C nhưng ban đêm và sáng, nhiệt độ giảm còn 13°C, trời tiếp tục rét nhưng biên độ nhiệt giữa ngày và đêm tương đối lớn, nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Ngày 16/12, nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm Hà Nội giảm nhẹ về mức 21°C nhưng ban đêm, nhiệt độ thấp nhất tăng lên 16°C, thời tiết duy trì nắng ráo, có mây, không mưa.

Trong hai ngày 17-18/12, nhiệt độ trong ngày tại khu vực này xu hướng tăng, dao động ngưỡng 19-23°C, trời không mưa.

Hình thái thời tiết không mưa duy trì tại đây trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo (19-20/12). Tuy nhiên, trong khi nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ lên 24°C thì nhiệt độ thấp nhất lại giảm còn 16°C.