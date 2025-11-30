Lào Cai: Băng giá trắng xóa 'bao phủ' bản làng ở Y Tý

Sáng 30/11, không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn xuống khiến xã vùng cao Y Tý (tỉnh Lào Cai) chìm trong rét buốt. Nhiệt độ tại nhiều điểm cao chỉ còn khoảng 1-2°C.
Dưới nền nhiệt thấp, băng giá lại hình thành và phủ trắng cây cỏ, mái nhà, ruộng nương của người dân. Đây đã là lần thứ ba trong vòng 5 ngày qua hiện tượng này xuất hiện tại Y Tý, sau hai đợt ghi nhận trong các ngày 26 và 29/11.
Theo người dân địa phương, khoảng 7h cùng ngày, lớp băng mỏng vẫn còn bám trên những tán cây, hàng rào, thậm chí cả mái ngói nhiều hộ dân. Khi mặt trời còn chưa lên rõ, cả bản làng như chìm trong một màn phủ trắng đặc quánh, tạo nên khung cảnh mùa đông đậm đặc hiếm thấy ở vùng núi phía Bắc vào thời điểm cuối tháng 11.
Chính quyền xã cho biết đã liên tục khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng rét, đặc biệt là che chắn chuồng trại, bổ sung chất đốt và thức ăn để giữ ấm cho gia súc.
Trong ngày rét đậm, băng giá thường khiến cỏ cây, hoa màu bị “đóng băng” tạm thời, ảnh hưởng đến việc chăn thả gia súc và sinh hoạt của người dân.
Nhiều người dân địa phương cho biết lớp băng bắt đầu tan dần khi có nắng nhưng rét buốt vẫn kéo dài đến trưa. “Cỏ bị đóng băng hết, sáng ra nhìn đâu cũng trắng xóa,” một người dân tại xã Y Tý cho biết.
Băng giá xuất hiện dày đặc tại Y Tý sáng 30/11.
Băng giá phủ trắng cây cối ở nhiều khu vực của xã vùng cao Y Tý
Miền Bắc vừa trải qua đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông, với nền nhiệt thấp nhất giảm còn 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C.Trong tháng 12, băng giá có thể xuất hiện nhiều hơn, không chỉ ở các đỉnh núi cao trên 3.000m mà còn tại những nơi như Sìn Hồ, Mù Cang Chải, Mẫu Sơn..., thậm chí khu vực núi Ba Vì ở Hà Nội - nơi từng ghi nhận hiện tượng tuyết rơi.
Trước đó, từ 21/10 đến 20/11, có 3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta. Trong đó, đợt không khí lạnh tác động từ đêm 17/11 đã gây gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8 tại trạm Bạch Long Vỹ, trạm Cồn Cỏ và trạm Lý Sơn có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C, trong đó rét nhất ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 3°C; Bắc Trung Bộ 12-15°C, Quảng Trị và TP Huế 16-19°C