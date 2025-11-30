Lào Cai: Băng giá trắng xóa 'bao phủ' bản làng ở Y Tý

Miền Bắc vừa trải qua đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông, với nền nhiệt thấp nhất giảm còn 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C.Trong tháng 12, băng giá có thể xuất hiện nhiều hơn, không chỉ ở các đỉnh núi cao trên 3.000m mà còn tại những nơi như Sìn Hồ, Mù Cang Chải, Mẫu Sơn..., thậm chí khu vực núi Ba Vì ở Hà Nội - nơi từng ghi nhận hiện tượng tuyết rơi.