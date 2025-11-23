(VTC News) -

Theo đó, băng giá hình thành khoảng 3-4h sáng nay nhưng nhanh chóng tan khi mặt trời lên khoảng 6h.

Hiện tượng này thu hút nhiều du khách, những người lên sớm để quan sát nhiệt độ xuống thấp và chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc hiếm gặp trên đỉnh núi cao nhất Việt Nam.

Băng giá phủ quanh đỉnh Fansipan sáng 23/11. (Ảnh: Sun World Fansipan Legend)

Tại trung tâm thị xã Sa Pa, nhiệt độ thấp nhất sáng nay dao động 3-7°C, trời lạnh khô. Thời tiết dự báo trên đỉnh Fansipan sẽ quang đãng cả ngày, thích hợp cho du khách tham quan, trong khi không khí lạnh vẫn duy trì ở khu vực này.

Đáng chú ý, hôm nay cũng là ngày cuối cùng cáp treo Sun World Fansipan phục vụ khách trước kỳ bảo dưỡng định kỳ từ 24/11 đến 15/12. Nhiều du khách đã tranh thủ lên đỉnh núi để quan sát hiện tượng băng mỏng và đo nhiệt độ xuống thấp trong sáng sớm.

Du khách nước ngoài trải nghiệm băng giá tại đỉnh Fansipan. (Ảnh: Sun World Fansipan Legend)

“Sáng nay tôi đi lên gần đỉnh Fansipan thấy băng phủ nhẹ trên cột cờ, tháp. Đây là hiện tượng bình thường nhưng vẫn khiến mọi người ngạc nhiên vì sương muối và băng xuất hiện khá sớm so với mọi năm”, chị Nguyễn Thị Hạnh, du khách tham quan đỉnh Fansipan, cho biết.

Trước đó, ngày 21/11, khu vực quanh đỉnh Fansipan đã xuất hiện sương muối đầu mùa, khi hơi nước ngưng tụ đóng băng mỏng trên lá cây, bậc đá và mặt sàn gỗ.

Miền Bắc vừa trải qua đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông, với nền nhiệt thấp nhất giảm còn 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C.

Theo bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, không khí lạnh năm nay xuất hiện sớm và đợt không khí lạnh cường độ rất mạnh vừa qua là điều hiếm gặp trong tháng 11.

Đây là lần thứ hai trong vòng 3 ngày, đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá. (Ảnh: Sun World Fansipan Legend)

Trong tháng 12, băng giá có thể xuất hiện nhiều hơn, không chỉ ở các đỉnh núi cao trên 3.000m mà còn tại những nơi như Sìn Hồ, Mù Cang Chải, Mẫu Sơn...,thậm chí khu vực núi Ba Vì ở Hà Nội - nơi từng ghi nhận hiện tượng tuyết rơi.

"La Nina đang hoạt động và có thể kéo dài hết mùa đông, chắc chắn sẽ còn một số đợt không khí lạnh gây ra tuyết hoặc băng giá, sương muối trên diện khá rộng, chủ yếu ở vùng núi. Những điểm xuất hiện có thể nhiều hơn so với những năm trước đây", bà Lan chia sẻ.