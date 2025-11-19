Đỉnh Tà Xùa ở Lào Cai xuất hiện băng giá

(VTC News) -

Sáng 19/11, đoạn đường dẫn lên đỉnh Tà Xùa thuộc thôn Tà Xùa, xã Hạnh Phúc (tỉnh Lào Cai) bất ngờ phủ trắng băng giá.

Băng giá xuất hiện ngay giữa tháng 11 khiến cộng đồng du lịch và người dân địa phương bất ngờ.

Người ghi lại hình ảnh rõ nhất là anh Phàng A Chìa, người làm nghề khuân vác hành lý và dẫn đoàn leo núi lâu năm tại xã Hạnh Phúc.

Đây là lần đầu tiên trong mùa đông 2025-2026 miền Bắc xuất hiện băng giá. (Ảnh: Phàng A Chìa)

Khi đang hỗ trợ đoàn khách chinh phục đỉnh núi vào khoảng 9h ngày 19/11, anh nhận thấy lớp băng bám trên cành cây, ngọn cỏ và lan xuống cả mặt đường ở độ cao khoảng 2.600 m.

Theo anh Phàng A Chìa, trong suốt 14 năm dẫn khách lên Tà Xùa, lần đầu tiên anh thấy băng giá xuất hiện sớm như vậy.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, nền nhiệt sáng 19/11 tại nhiều điểm núi cao giảm mạnh. Tại Sa Pa, mức nhiệt lúc 7h chỉ còn 7,1°C; Bắc Hà ghi nhận hơn 10°C.

Nhiệt độ giảm nhanh và sâu như vậy được xác định là do khối không khí lạnh cường độ mạnh đang tràn xuống miền Bắc.

Trước đó, ngày 17/11, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đợt không khí lạnh đang tác động tới miền Bắc và miền Trung có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông. Dự báo trong đợt này, khu vực vùng núi và trung du phía Bắc có thể xuất hiện băng giá, sương muối.

Theo dự báo, từ tháng 11 trở đi, miền Bắc sẽ liên tục đón thêm các đợt không khí lạnh tăng cường. Cuối năm 2025 và đầu năm 2026 được đánh giá là giai đoạn thời tiết khắc nghiệt hơn, với nguy cơ xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài. Ở những vùng núi cao như Lào Cai, hiện tượng cực đoan như băng giá, sương muối, thậm chí mưa tuyết có thể xuất hiện với tần suất cao hơn.