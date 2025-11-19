Sáng nay, miền Bắc rét nhất 3,6°C

(VTC News) -

Đêm qua và hôm nay (19/11), Hà Nội cùng các tỉnh, thành miền Bắc rét buốt, nhiệt độ giảm sâu. Đây cũng là khoảng thời gian rét nhất trong đợt không khí lạnh được đánh giá mạnh nhất từ đầu mùa.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, nhiệt độ thấp nhất sáng nay ở vùng núi phổ biến 10-12°C, một số nơi có nhiệt độ thấp hơn như Sìn Hồ (Lai Châu) 9,1°C; Sapa (Lào Cai) 7,2°C; Đồng Văn (Tuyên Quang) 8,3°C; Tam Đảo (Phú Thọ) 8°C.

Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là điểm rét nhất trong sáng nay ở nước ta khi nhiệt độ xuống 3,6°C.

Khu vực đồng bằng nhiệt độ sáng nay dao động 12-14°C. Tại Hà Nội, cả 5 trạm sáng nay quan trắc được nhiệt độ thấp nhất dao động 13-14°C. Cụ thể, trạm Láng 13,5°C; Hoài Đức 13,5°C; Sơn Tây 14°C; Hà Đông 13,2°C; Ba Vì 13,7°C.

Nhiệt độ trong hôm nay và ngày mai 20/11 ở các khu vực chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. (Nguồn: NCHMF)

Đợt không khí lạnh này không chỉ cường độ mạnh mà phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng nay (19/11), không khí lạnh sau khi ảnh hưởng tới Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, đã tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào. Ở trạm Bạch Long Vỹ gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Lý Sơn gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9.

Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ trong ngày và đêm 19/11 trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Thanh Hóa đến TP Huế trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C; Bắc Trung Bộ 12-15°C, tỉnh Quảng Trị và TP Huế 16-19°C.

Thời tiết Hà Nội ngày và đêm 19/11 mưa vài nơi, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động trong khoảng 12-14°C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m. Vùng biển từ Gia Lai đến TP.HCM gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.