(VTC News) -

Sáng sớm nay (18/11), khối không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh vùng núi phía Bắc và lan xuống khu vực Đông Bắc Bộ. Ghi nhận tại trạm khí tượng Bạch Long Vỹ đã có gió đông bắc mạnh lên cấp 5, lúc mạnh hơn đạt cấp 6 và giật cấp 7.

Tin không khí lạnh mạnh ở miền Bắc

Hôm nay, đợt không khí lạnh được đánh giá là mạnh nhất từ đầu mùa đông tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Không chỉ dừng lại ở vùng núi và Đông Bắc Bộ, khối khí lạnh sẽ nhanh chóng ảnh hưởng đến toàn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ.

Tác động của không khí lạnh cường độ mạnh, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An bước vào chuỗi ngày mưa rét, có nơi xuất hiện dông, nền nhiệt giảm sâu và kéo dài cả ngày lẫn đêm.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét. Tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ, nhiệt độ giảm sâu hơn, thời tiết chuyển rét đậm, thậm chí rét hại ở một số nơi vùng núi cao. Ở các khu vực đồng bằng Bắc Bộ, dù mức độ rét không cực đoan bằng vùng núi, nhưng cũng ghi nhận một số nơi có ngưỡng nhiệt rét đậm khi nhiệt độ xuống thấp.

Hôm nay, Hà Nội mưa rét đỉnh điểm trong đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dự báo phổ biến 12-15°C tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở trung du và vùng núi Bắc Bộ, mức nhiệt dao động từ 9-12°C. Đặc biệt, các vùng núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai)... có thể giảm xuống dưới 5°C.

Thời tiết Hà Nội hôm nay cũng chuyển mưa rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 12-14°C.

Ngày 18-19/11 sẽ là hai ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh cường độ mạnh này.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ đêm 18/11, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.

Tin mưa lớn tại miền Trung và cảnh báo lũ quét, sạt lở

Không chỉ miền Bắc, khu vực miền Trung từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa sẽ có mưa lớn trên diện rộng. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao.

Theo đó, đêm qua và sáng sớm nay, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 17/11 đến 3h ngày 18/11 có nơi trên 200mm như: trạm Trà Dơn (TP Đà Nẵng) 294,2mm; trạm Trà Thanh (Quảng Ngãi) 244,4mm; trạm Vân Canh (Gia Lai) 249,4mm…

Từ nay đến hết đêm 18/11, TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa to đến rất to, lượng mưa 150-300mm, có nơi trên 500mm. Nam Quảng Trị và Khánh Hoà mưa to đến rất to, lượng mưa 100-200mm, cục bộ trên 350mm. Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to, lượng mưa 50-100mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm.

Ngày và đêm 19/11, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, lượng mưa 100-200mm, có nơi mưa rất to trên 350mm. TP Huế mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nnguy cơ mưa xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 200mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 18/11, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 20/11, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa to đến rất to, lượng mưa 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm.

Mưa sầm sập nhiều giờ khiến đất "no" nước, trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.