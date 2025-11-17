Miền Trung có tái diễn mưa kỷ lục như cuối tháng 10?

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, đêm qua và sáng nay (17/11), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 16/11 đến 7h ngày 17/11 có nơi trên 290mm như: trạm Đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 448,4mm；trạm Hồ Nước Trong (Quảng Ngãi) 299,8mm; trạm Sông Trà (TP Đà Nẵng) 396,8mm; trạm Sông Hinh (Đắk Lắk) 416,7mm… Đặc biệt tại trạm Bình Điền (TP Huế), lượng mưa trong 12 giờ lên tới 641mm.

Miền Trung mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở. (Ảnh minh hoạ: Thanh Ba)

Theo cơ quan khí tượng, đợt mưa này ở miền Trung kéo dài nhiều ngày, tổng lượng mưa cả đợt từ chiều tối 16/11 đến hết ngày 19/11 ở Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai 300- 600mm/đợt, có nơi trên 850mm/đợt.

Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà 150-350mm/đợt, cục bộ trên 500mm/đợt. Phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa 100-200mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, về hình thế tác động của đợt mưa lớn lần này có nhiều điểm tương đồng so với đợt mưa lớn kỷ lục kéo dài từ ngày 25-30/10 vừa qua.

"Đó là cùng chịu tác động của không khí lạnh, gió đông hoạt động mạnh trên độ cao 1.500-5.000m và rãnh áp thấp có trục đi qua Trung Bộ. Theo đánh giá của chúng tôi, trong đợt mưa lớn lần này có 2 yếu tố không mạnh như lần trước. Đó là gió đông hoạt động yếu hơn, rãnh áp thấp cũng không mạnh như đợt 25-30/10.

Ngoài ra, đặc điểm của đợt mưa lớn lần này là vùng mưa lớn có sự biến động. Từ 15/11 đến hết ngày 18/11, mưa trải dài từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi, phía Đông của tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và khu vực Khánh Hòa. Tuy nhiên, từ 19/11, từ TP Huế trở ra mưa có xu hướng giảm, trong khi mưa lại có xu hướng mở rộng hơn về phía Nam.

Mưa không tập trung một vùng, nên dù không khí lạnh của đợt này mạnh hơn hơn rất nhiều so với cuối tháng 10 nhưng khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn hoặc mưa kỷ lục như đợt mưa những ngày cuối tháng 10 vừa qua là không cao", ông Hưởng nói.

Cụ thể, từ sáng 17/11 đến đêm 18/11, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai mưa to đến rất to, lượng mưa 200-400mm, có nơi trên 700mm. Phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa 100-300mm, cục bộ trên 400mm.

Cũng trong thời gian này, Hà Tĩnh và phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực Lâm Đồng mưa vừa, mưa to với lượng mưa 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 200mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày và đêm 19/11, TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa to đến rất to, lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 250mm. Quảng Trị, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to, lượng mưa 20-50mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm.

Từ 20/11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực TP Đà Nẵng, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Từ 22/11, mưa lớn xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, ngày và đêm 17/11, Nam Bộ mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ trên 80mm.

Cũng theo ông Hưởng, đợt mưa lớn này trải dài hầu khắp các tỉnh thành phố miền Trung, vì thế nhiều sông ở miền Trung cũng sẽ chịu tác động. Dự báo từ hôm nay đến 20/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có thể xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông ở TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi; sông Kôn, thượng lưu sông Ba (Gia Lai), hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) có thể lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3, có sông trên BĐ3; sông Hà Tĩnh, Quảng Trị, sông ở Gia Lai, sông ở Đắk Lắk, sông ở Khánh Hòa nguy cơ lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Chuyên gia lưu ý, ngoài các khu vực mưa lớn từ Hà Tĩnh đến phía Đông Quảng Ngãi có nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở, các địa phương như Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng cũng cần đặc biệt lưu ý nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do mưa kéo dài.