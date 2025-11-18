Hà Nội chìm trong mưa rét: Ô tô đổ ra đường, bít kín lối đi của xe máy

Từ chiều 18/11, người dân Hà Nội bắt đầu cảm nhận rõ không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa tràn về miền Bắc. Chỉ trong vài giờ, tiết trời chuyển từ se lạnh sang rét buốt, nhiều người ra đường không kịp chuẩn bị trang phục đủ ấm.
Theo ghi nhận lúc 17h, nền nhiệt tại Hà Nội giảm sâu chỉ còn khoảng 15-16°C.
Mưa phùn kết hợp gió cấp 2-3 khiến cảm giác rét kéo dài và thấm nhanh vào người.
Giờ tan tầm, hàng loạt tuyến phố lớn như Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu, Đào Tấn, Lê Văn Lương, Láng…đều rơi vào cảnh kẹt cứng. Dòng người và phương tiện nối đuôi nhau, nhiều người phải dừng lâu tại các nút giao, vừa co ro trong gió lạnh vừa cố gắng giữ vững xe trên mặt đường trơn ướt.
Khoảng 17h30, trên đường Hoàng Quốc Việt, cả 2 hướng di chuyển về Lạc Long Quân và Cầu Giấy đều dồn ứ kéo dài cả đoạn. Nhiều thời điểm, ô tô nối đuôi nhau chiếm trọn lòng đường, khiến xe máy bị dồn sát vào mép và buộc phải leo lên vỉa hè để thoát khỏi dòng xe đông kín.
Dưới lòng đường, ô tô gần như chiếm toàn bộ đường đi của xe máy.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Xuân Thủy.
Không ít người đi xe máy lúng túng, tìm mãi không thấy lối đi, đành chấp nhận chạy lên vỉa hè.
"Tôi đi làm về mà cứ bị ép mãi vào lề đường. Leo lên vỉa hè thì sợ camera AI xử phạt nguội, đi dưới lòng đường thì nhích mãi không nổi, trong khi trời mưa rét. Thực sự rất mệt mỏi", anh Nguyễn Thành Long (trú tại phường Hà Đông) bức xúc.
Dòng xe từ nhiều hướng dồn lại khiến người di chuyển chậm chạp giữa làn mưa lạnh.
Trên đường Xuân Thủy hướng về Cầu Giấy, phương tiện xếp hàng dài, tắc nghẽn ở cả hai chiều khiến người dân phải chờ xe bus lâu gấp đôi ngày thường.
Dòng phương tiện nối đuôi nhau từ công sở, nơi làm việc trở về nhà, khiến nhiều tuyến đường nội đô luôn trong tình trạng căng thẳng.
Đến 19h cùng ngày, nhiều tuyến đường vẫn bị ùn cục bộ, các phương tiện chỉ có thể nhích từng mét một dưới làn mưa phùn.
Theo dự báo, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ ở ngưỡng rét nhất trong hai ngày 18-19/11. Từ ngày 20/11, mưa giảm nhưng trời chuyển sang trạng thái rét sâu về đêm và sáng, ban ngày hửng nắng nhẹ.
Riêng Hà Nội, đợt không khí lạnh mạnh này có thể khiến nhiệt độ thấp nhất xuống mức 12-14 độ C, nhiều nơi có khả năng rét đậm.