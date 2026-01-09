VN-Index chốt tuần đầu năm mới ở mức cao kỷ lục

(VTC News) -

Kết phiên chiều nay, chỉ số VN-Index tăng 12,34 điểm lên mức 1.867 điểm. Toàn sàn HoSE có 107 mã tăng, 219 mã giảm và 53 mã đứng yên.

VN-Index tăng chủ yếu nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước. Nhiều mã bật tăng mạnh, thậm chí chạm trần như: VTP, CTR, BID, trong khi các cổ phiếu khác cũng đóng góp tích cực vào đà tăng của chỉ số, gồm GVR (+5,15%), POW (+4,6%), ACV (+3,36%), VCB (+6,75%).

Đáng chú ý nhất là lổ phiếu CTG của VietinBank khép lại phiên giao dịch ngày 9/1 với mức tăng gần trần, lên 40.750 đồng/cổ phiếu. Diễn biến này giúp CTG chính thức thiết lập vùng giá cao nhất lịch sử, đưa vốn hóa thị trường lên khoảng 218.827 tỷ đồng, tương đương 8,4 tỷ USD (tạm tính theo tỷ giá 26.000 đồng/USD).

VN-Index tiếp tục đứng ở ngưỡng cao nhất lịch sử. (Ảnh minh họa).

Không chỉ lập đỉnh về giá, CTG còn ghi nhận dấu mốc mới về thanh khoản. Khối lượng khớp lệnh trong phiên đạt gần 39 triệu cổ phiếu, cao nhất kể từ khi niêm yết và vượt xa kỷ lục cũ hơn 35 triệu cổ phiếu được thiết lập trong phiên 13/1/2022. Đây là phiên giao dịch cho thấy sự tham gia rõ nét của dòng tiền lớn đối với cổ phiếu ngân hàng quốc doanh này.

Trái ngược với bức tranh tích cực chung của thị trường, nhóm cổ phiếu bất động sản lại chịu áp lực điều chỉnh, giảm gần 1% toàn ngành. Hàng loạt mã quay đầu giảm sâu như QCG (-6,53%), TCH (-6,73%), CEO (-8,91%), KDH (-6,23%), NVL (-5,64%), trong khi nhiều cổ phiếu khác như NLG, DXG, HDC…cũng mất trên 2%.

Dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu khu công nghiệp, giúp nhiều mã “lội ngược dòng” thành công như KBC (+1,12%), IDC (+2,9%), BCM (+4,11%)…

Thực tế, sự phân hóa của nhóm cổ phiếu bất động sản đã diễn ra xuyên suốt từ năm 2025 đến nay. Dù được xem là nhóm ngành góp công lớn vào đà tăng của VN-Index trong năm qua, nhưng phần lớn mức tăng lại đến từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Cụ thể, VIC (+728%), VHM (+210%), VRE (+96%) tạo lực kéo đáng kể cho chỉ số chung.

Trong báo cáo hiệu suất năm 2025, quỹ đầu tư PYN Elite đến từ Phần Lan đánh giá chỉ số VN-Index đã ghi nhận "một năm tuyệt vời" khi tăng khoảng 40,9%. Trong đó VIC của Tập đoàn Vingroup ghi nhận mức tăng "đáng kinh ngạc" tới 736% trong năm. Tỷ trọng cổ phiếu VIC trong chỉ số VN-Index là 16%, còn tỷ trọng của nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup nói chung (gồm VIC, VHM, VRE và VPL) khoảng hơn 20%. Tính đến cuối năm trước, vốn hóa thị trường của VIC ghi nhận ở mức 42 tỷ USD, là doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

"Sự tăng giá mạnh của cổ phiếu VIC đóng vai trò quan trọng trong lợi nhuận năm tuyệt vời của chỉ số VN-Index", quỹ đầu tư đến từ Phần Lan nêu nhận định.