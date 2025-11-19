Mưa rét ở Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc kéo dài đến khi nào?

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, đêm 18/11 và ngày 19/11 là thời gian Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc lạnh nhất. Từ khoảng 8-9h ngày 19/11 mưa sẽ hết, trời khô ráo nhưng vẫn rét, nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng 16-18°C.

Theo đó, sau khi bao trùm Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sáng sớm nay, đợt không khí lạnh cường độ mạnh cũng ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa rào.

Ở trạm Bạch Long Vỹ quan trắc được gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Cồn Cỏ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Lý Sơn gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Sáng sớm nay, không khí lạnh tiếp tục bao trùm miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Ngày 19/11, không khí lạnh tiếp tục mở rộng phạm vi, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sáng sớm có mưa, mưa rào, sau mưa vài nơi. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, nhiệt độ phổ biến 12-15°C. Trong đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm với nhiệt độ dao động 9-12°C, vùng núi cao có nơi rét hại dưới 5°C, đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Sau khi chịu tác động của khối không khí lạnh, Quảng Trị và TP Huế trời trở rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17-19°C.

Sáng nay, thời tiết Hà Nội rét, có nơi rét đậm kèm mưa, mưa rào, sau mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến trong khoảng 12-14°C.

Ngày và đêm 20/11, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng nhẹ, phổ biến 13-16°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 10-13°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C; Quảng Trị và TP Huế 18-20°C.

Dự báo về đợt mưa lớn kéo dài ở miền Trung, cơ quan khí tượng cho hay, đêm qua và sáng sớm nay, mưa to đến rất to tiếp tục trút xuống TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Lượng mưa từ 19h ngày 18/11 đến 3h ngày 19/11 có nơi trên 160mm như: trạm Ba Điền (Quảng Ngãi) 168,6mm; trạm Hòa Mỹ Tây (Đắk Lắk) 319,6mm; trạm Canh Liên (Gia Lai) 245,3mm…

Từ sáng sớm 19/11 đến đêm 20/11, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa duy trì hình thái thời tiết mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ trên 350mm.

Phía Nam tỉnh Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, lượng mưa dự báo thấp hơn, dao động 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn ở một số nơi, lượng mưa có thể vượt 200mm trong thời gian ngắn khoảng 3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 19/11, TP Huế và cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ mưa to trên 80mm. Hà Tĩnh, Quảng Trị và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, lượng mưa 15-30mm, cục bộ trên 50mm. Trong đó, mưa ở Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và tối.

Ngày và đêm 21/11, mưa ở TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh giảm, còn xảy ra mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 120mm.