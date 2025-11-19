Dự báo thời tiết 19/11: Bắc Bộ có nơi rét hại dưới 5°C, Trung Bộ mưa như trút

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 19/11/2025

Ngày 19/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết giá rét sau khi không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa bao trùm, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Quảng Trị và TP Huế rét về đêm và sáng.

Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 9-12°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C. Quảng Trị và TP Huế nhiệt độ thấp nhất dao động 17-19°C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Ngày 19/11, miền Bắc chìm trong mưa rét, có nơi xuống dưới 5°C. (Ảnh minh hoạ: An Thanh Thắng)

Thời tiết Hà Nội phổ biến trời rét, có nơi rét đậm kèm mưa và mưa rào với nhiệt độ thấp nhất khoảng 12-14°C.

Ngoài ra, từ 19 đến 20/11, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. TP Huế và phía Nam Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, lượng mưa 30-70mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 200mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập lụt.

Ngày 19/11, cao nguyên Trung Bộ cũng có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm. Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, tập trung lúc chiều tối và tối, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông cảnh báo xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 20 và ngày 21/11, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 19/11/2025

TP Hà Nội sáng sớm có mưa, mưa rào, sau mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15°C. Nhiệt độ cao nhất 16-18°C.

Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại, trong đó Lai Châu - Điện Biên trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15°C, có nơi dưới 8°C. Nhiệt độ cao nhất 15-17°C, có nơi trên 17°C.

Đông Bắc Bộ ngày mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi và trung du rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15°C, vùng núi và trung du 9-12°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C. Nhiệt độ cao nhất 15-18°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) ngày mưa vài nơi. Phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16°C, phía Nam 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 17-20°C, phía Nam 21-23°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, phía Nam 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C

Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.