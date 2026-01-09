Đóng

Vì sao thị phần thu hẹp, hãng 'mì quốc dân 2 con tôm' vẫn được trả giá gấp 3?

(VTC News) -

Vinataba vừa chính thức bán toàn bộ 20% cổ phần tại Colusa – Miliket, tương đương 960.000 cổ phiếu, với mức giá trúng đấu giá cao gấp 3 lần thị giá.

Đăng Khoa
