Ngăn chặn nhóm học sinh cấp 2 mang hung khí hẹn đánh nhau

(VTC News) -

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Thiên Cầm vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau, đồng thời thực hiện giáo dục, răn đe, phân tích rõ hậu quả và hệ lụy của hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, Công an xã Thiên Cầm nhận được tin báo về việc nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, dấu hiệu chuẩn bị đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Công an xã Thiên Cầm khẩn trương triển khai lực lượng, đồng thời phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Thiên Cầm thực hiện kiểm tra, xác minh.

Nhóm học sinh được đưa về trụ sở công an để giáo dục, răn đe và ký cam kết không tái phạm. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Qua quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhóm 7 học sinh Trường THCS Thiên Cầm, đều trú tại xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh). Tại hiện trường, Công an xã Thiên Cầm thu giữ các hung khí mà nhóm học sinh mang theo, đồng thời phối hợp với nhà trường và gia đình đưa các em về trụ sở để làm việc theo quy định.

Công an xã Thiên Cầm sau đó giáo dục, răn đe, phân tích rõ hậu quả và hệ lụy của hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu các học sinh ký cam kết không tái phạm. Đồng thời, lực lượng công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, trước vụ việc tại xã Thiên Cầm và nhiều vụ việc tương tự xảy ra thời gian gần đây cho thấy, tình trạng mâu thuẫn trong học sinh, thanh thiếu niên đang có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ bạo lực, gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường học đường.

Đáng lo ngại, nhiều vụ việc xuất phát từ những xích mích nhỏ, đặc biệt là mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhưng bị đẩy lên bằng việc tụ tập đông người, mang theo hung khí để giải quyết.

Cơ quan công an đề nghị gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; kịp thời nắm bắt tâm lý, mối quan hệ của học sinh, ngăn chặn từ sớm hành vi mang hung khí, tụ tập gây rối. Lực lượng công an sẽ tiếp tục chủ động nắm tình hình, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, góp phần phòng ngừa bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, trật tự.