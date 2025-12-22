Xác định nhóm học sinh hành hung người đàn ông say rượu trong đêm ở Huế

(VTC News) -

Tối 22/12, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết đơn vị đã hoàn tất các biện pháp nghiệp vụ, xác định rõ danh tính nhóm người tham gia hành hung một người đàn ông say rượu trong đêm khuya. Vụ việc được ghi lại trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Theo thông tin từ Công an TP Huế, nhóm người liên quan gồm 3 thiếu niên, chủ yếu đang học lớp 8 và lớp 9. Do các em đều chưa đủ tuổi theo quy định pháp luật nên cơ quan chức năng chưa công khai danh tính, đồng thời sẽ áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm tính răn đe, giáo dục.

“Công an đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định và đang chờ ban hành quyết định xử lý. Sau sự việc, phụ huynh của các thiếu niên đã đến gặp nạn nhân để xin lỗi và bồi thường”, lãnh đạo Công an phường Phú Xuân thông tin.

Hình ảnh nhóm người trẻ tuổi xông vào hành hung người đàn ông có dấu hiệu say rượu lúc nửa đêm làm dư luận phẫn nộ. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người có giọng nói và dáng vẻ còn rất trẻ xông vào hành hung một người đàn ông đang nằm trong căn nhà bỏ trống vào ban đêm. Nạn nhân có dấu hiệu say rượu, bị đánh bằng cành cây, cán chổi, kèm theo các hành vi xúc phạm danh dự, khiến dư luận phẫn nộ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND TP Huế và UBND phường Phú Xuân đã chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân trong clip là ông N.T.H. (SN 1979), hiện sống một mình trong căn nhà cũ do bố mẹ để lại, nằm trong một con hẻm trên đường Trần Nguyên Đán (TP Huế). Thời điểm ghi nhận, trên cánh tay, bàn tay và cẳng chân của ông vẫn còn nhiều vết trầy xước, bầm tím.

Ông H. cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng và đây không phải lần đầu ông bị nhóm thiếu niên trên quấy rối, hành hung. Trước đó, khi ông nằm ngủ tại công viên, gầm cầu hoặc các khu vực vắng người, nhóm này thường xuyên tìm đến gây sự.

Theo ông H. đây không phải lần đầu ông bị nhóm người trẻ tuổi trên vô cớ đánh đập, trên chân và tay ông hiện còn nhiều vết thương, bầm tím được cho là do nhóm người này gây ra. (Ảnh: Vi Thảo)

Theo ông Trần Đức Lộc, Tổ trưởng tổ dân phố 9 Thuận Hòa (phường Phú Xuân), ông N.T.H. là người nghiện rượu nhiều năm, bán gần hết tài sản để lấy tiền uống rượu. Sau khi vợ bỏ đi, tình trạng của ông ngày càng trầm trọng, dù người thân và hàng xóm nhiều lần khuyên can nhưng không hiệu quả.

Trong khi đó, nhóm thiếu niên liên quan thường xuyên tụ tập, quậy phá vào ban đêm, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Lãnh đạo Trường THCS Trần Cao Vân (phường Phú Xuân) xác nhận đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc, do trong nhóm hành hung có học sinh của trường. Nhà trường đã mời phụ huynh và học sinh liên quan đến làm việc, đồng thời cho biết sẽ xử lý theo quy định sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.