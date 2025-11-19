Quán xá Hà Nội quây bạt kín mít, người lao động chật vật chống rét đầu mùa

Nằm dọc đường Đê La Thành, hàng nước nhỏ của bà Trần Thị Vui phải dựng bạt lớn và che chắn thêm xung quanh để giảm bớt gió lùa cho khách ngồi uống nước. “Ngồi đây hôm nay lạnh hơn hẳn mấy hôm trước. Khách tới đều co ro, nên tôi che thêm ô và chuẩn bị ấm nước nóng để mọi người đỡ rét. Quán nhỏ nhưng phải cố giữ chút hơi ấm để khách yên tâm ngồi lại”, bà Vui chia sẻ.