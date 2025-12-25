Người dân ven Hồ Gươm bắt đầu di dời, bàn giao mặt bằng xây quảng trường hơn 2ha
(VTC News) -
Sau khi nhận tiền đền bù, nhiều hộ dân khu vực phía đông Hồ Gươm bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuyển khỏi nơi ở cũ để bàn giao mặt bằng xây dựng quảng trường hơn 2ha.
Khu vực phía đông Hồ Hoàn Kiếm có diện tích khoảng 2,14 ha, phía tây giáp hồ và đường Đinh Tiên Hoàng, phía bắc giáp khu dân cư, phía đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn. Khu đất này được quy hoạch làm Quảng trường – công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, tạo không gian cây xanh ven hồ, phục vụ sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm.
Khu vực thu hồi đất của dự án gồm 47 chủ sử dụng, trong đó có 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân. Trong tháng 12, UBND phường Hoàn Kiếm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 25 hộ; trong đó 20 hộ đã nhận tiền. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được giải quyết theo quy định.