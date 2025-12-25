VN-Index đảo chiều giảm gần 40 điểm sau đỉnh cao lịch sử

(VTC News) -

Trong phiên giao dịch sáng 25/12, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục khởi sắc với lực kéo chủ yếu đến từ nhóm Vingroup. Cả 4 cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là VIC, VHM, VPL và VRE đều tăng giá, trong đó VHM và VRE có thời điểm chạm trần.

Đáng chú ý, chỉ số VN-Index có thời điểm vượt mốc 1.800 điểm, lần đầu tiên trong lịch sử. Dù vậy, về cuối phiên, đà tăng có phần thu hẹp khi VIC quay đầu giảm.

Tạm dừng phiên sáng 25/12, VN-Index tăng 9,37 điểm, đứng ở mức 1.792,17 điểm (đây vẫn là mức cao lịch sử của chỉ số này). Khối lượng giao dịch đạt hơn 348,8 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 11.092,2 tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 103 mã tăng, 183 mã giảm và 64 mã đi ngang.

Sau giờ nghỉ trưa, đà tăng bất ngờ bị thu hẹp. Lúc 14h, chỉ số VN-Index tăng hơn 4 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng mạnh trong cuối phiên, tập trung tại nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn, đặc biệt là họ Vin, đã kéo thị trường đảo chiều sâu.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 39,97 điểm (2,24%) xuống còn 1.742,85 điểm. Toàn sàn HoSE có tới 238 mã giảm, áp đảo so với 87 mã tăng và 46 mã đứng giá.

VN-Index giảm gần 40 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Nhóm VN30 có 24 mã giảm và 6 mã tăng. Chỉ số VN30-Index giảm 46,92 điểm (2,32%), còn 1.976,21 điểm.

Tâm điểm của phiên giao dịch hôm nay là nhóm cổ phiếu “họ Vin”. VIC, VHM và VRE đồng loạt giảm sàn trong phiên chiều, rơi vào trạng thái trắng bên mua khi đóng cửa. VIC giảm 6,95%, đóng cửa ở mức 158.000 đồng/đơn vị. VHM giảm 6,92%, còn 114.300 đồng/đơn vị.

Cổ phiếu họ "Vin" giảm sau khi Tập đoàn Vingroup đã đệ trình Chính phủ công văn xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng và năng lượng trọng điểm như Khu đô thị thể thao Olympic và sân vận động quốc gia Trống Đồng, các tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

VPL cũng giảm mạnh 2,94%, cùng nằm trong nhóm cổ phiếu gây áp lực lớn nhất lên chỉ số chính.

Nhóm tài chính chịu áp lực bán trên diện rộng với STB giảm 4,77%, SSI giảm 2,71%, TCB giảm 2,72%, VCI giảm 3,51%, VPB giảm 1,88%, LPB giảm 1,87%, SHB giảm 2,37%...

Trong nhóm tiêu dùng, thực phẩm, MWG giảm 2,27%, HAG giảm 1,35% và VNM giảm 0,33%, trong khi MCH tăng 5% ngày chào sàn.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 1,62 điểm (-0,64%) xuống 250,98 điểm, với 49 mã tăng và 99 mã giảm.

UPCoM-Index tăng 0,25 điểm, lên 120,15 điểm với 118 mã tăng và 116 mã giảm.

Khối lượng giao dịch trên sàn HoSE trong phiên hôm nay đạt hơn 830,2 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 26.350 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt trên 28.000 tỷ đồng.