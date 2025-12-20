Chuyên gia: Chứng khoán tuần tới tích cực, vẫn chờ dòng tiền lớn

(VTC News) -

Kết thúc tuần giao dịch 15/12 - 19/12, VN-Index tăng 57,42 điểm và đóng cửa tại mức 1.704 điểm.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhận xét, kết quả này chứng tỏ VN-Index đã ghi nhận một nhịp phục hồi khá ấn tượng, nhiều mã đồng loạt tăng và tiệm cận mức giá trần. Điểm đáng chú ý của nhịp phục hồi lần này là sự lan tỏa của dòng tiền tốt hơn so với các đợt tăng trước, khi đóng góp của nhóm cổ phiếu họ Vingroup không còn chiếm tỷ trọng áp đảo.

Dù vậy, phần lớn các nhóm ngành vẫn trong trạng thái đi ngang, cho thấy dòng tiền dù có cải thiện nhưng chưa thực sự mạnh mẽ và đồng thuận trên toàn thị trường. "Trong tuần tới, thị trường tiếp tục cần dòng tiền dồi dào và tích cực", ông Minh nói.

Tương tự, ông Đặng Trần Phục, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần AZfin Việt Nam, nhận định: Đà tăng tuần qua vẫn mang tính chất của một nhịp hồi kỹ thuật, chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã tạo đáy trung hạn. Thanh khoản duy trì ở mức thấp, dưới 20.000 tỷ đồng mỗi phiên, phản ánh tâm lý thận trọng và cho thấy dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài quan sát.

"Sau nhịp giảm mạnh trước đó, thị trường cần thêm thời gian để hấp thụ lượng cung hàng kẹt trong quá trình hồi phục", ông Phục lý giải.

Chuyên gia dự báo chứng khoán tuần tới diễn biến tích cực. (Ảnh minh họa).

Về triển vọng ngắn hạn, ông Phục cho biết, ông nghiêng về kịch bản tích cực. “Các nhóm cổ phiếu đã đi ngang và xây nền trong tuần vừa qua nhiều khả năng sẽ có diễn biến khả quan hơn trong tuần tới, đáng chú ý là xây dựng, bất động sản, thép và công nghệ. Tuy nhiên, khả năng bứt phá mạnh trên diện rộng là không cao khi thị trường vừa trải qua một nhịp giảm khá dốc, do đó kịch bản phù hợp nhất vẫn là hồi phục đi kèm tích lũy, thay vì tăng nóng”, ông Phục dự báo.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam cũng cho rằng, xu hướng tích cực đang có dấu hiệu cải thiện trên đồ thị ngày khi các phiên hồi phục xuất hiện với khối lượng khớp lệnh vượt mức bình quân 20 phiên.

Tuy nhiên, tín hiệu tăng chưa thực sự được xác nhận do dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần lớn cổ phiếu khác đi ngang hoặc giảm nhẹ. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, chiến lược phù hợp vẫn là duy trì vị thế cân bằng, kiên nhẫn chờ các nhịp rung lắc của thị trường chung và chỉ gia tăng tỷ trọng ở những mã đang có lợi nhuận.

Hầu hết các công ty chứng khoán cũng đều khuyến nghị nhà đầu tư nên thậm trọng, giảm tỷ trọng cổ phiếu, nếu mua vào cũng chỉ nên thăm dò với một lượng nhỏ.

Việc có nên xuống tiền mạnh hay không, giờ đây không chỉ còn phục thuộc vào điểm số mà còn phục thuộc rất nhiều vào dòng tiền. Khi thị trường ghi nhập thanh khoản thực sự thuyết phục rằng dòng tiền đã quay trở lại, việc gom mạnh hàng vào mới nên được thực thi.

Trước đó, kết thúc phiên đầu tuần giằng co và chỉ số gần như đi ngang, VN-Index đã bứt tốc mạnh mẽ khi tăng hơn 33 điểm trong phiên giao dịch ngày 16/12. Hai phiên sau đó thị trường dao động trong biên độ hẹp, chuẩn bị đà cho màn “nước rút” tăng hơn 27 điểm vào phiên cuối tuần, giúp VN-Index một lần nữa vượt mốc 1.700 điểm.

Tâm điểm đáng chú ý nhất trong phiên giao dịch cuối tuần là pha “quay xe” ngoạn mục của cổ phiếu VIC. Có thời điểm cổ phiếu Tập đoàn Vingroup giảm kịch sàn nhưng càng về cuối cổ phiếu này càng hồi phục mạnh mẽ và kết phiên trong sắc xanh khi tăng hơn 4%. Ngoài ra, trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, cổ phiếu VHM còn nhuộm tím khi tăng trần 6,95%; VRE tăng 4,45% và VPL tăng 5,63%. Thậm chí, bộ tứ này đều nằm trong top 10 mã cổ phiếu trong tuần có ảnh hưởng tích cực tới thị trường khi góp tổng gần 23 điểm.

Nhóm ngành tài chính cũng đóng vai trò nổi bật trong tuần phục hồi thị trường; đặc biệt là các mã cổ phiếu VPB; HDB; TCB; TCX khi cùng nhau giúp thị trường tăng hơn 11 điểm trong tuần qua.