Chuyên gia: Chứng khoán đối mặt với nhiều lực cản, nhà đầu tư cần thận trọng 

(VTC News) -

Trong tuần đầu tiên của tháng 12/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam lọt top 10 thị trường tài chính tăng mạnh nhất toàn cầu. VN-Index tăng 2,98% cả tuần qua.

Dù chỉ số đi lên, thanh khoản vẫn ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt bình quân 23.724 tỷ đồng mỗi phiên.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index ghi nhận 2 phiên giảm liên tiếp và 3 phiên tăng với mức tăng cả tuần 0,28% lên 260,65 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index duy trì trạng thái tích cực hơn với 4 phiên tăng, chỉ điều chỉnh trong phiên cuối tuần. Chỉ số khép tuần tại 120,49 điểm, tăng 0,96%.

Nhận định về diễn biến thị trường chứng khoán tuần tới, ông Nguyễn Tấn Phong - Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree cho rằng, xu hướng tăng của VN-Index tiếp tục duy trì thời gian qua bất chấp những tín hiệu xấu đến từ vĩ mô trong nước.

Chứng khoán đối mặt với nhiều lực cản, nhà đầu tư cần thận trọng. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, theo ông, nhiều khả năng thị trường chứng khoán chưa thể bứt phá ngay từ giờ đến hết năm, mà phải cần thêm thời gian tích lũy do chưa thể giải quyết được triệt để vấn đề vĩ mô. Vì vậy, đối với những nhà đầu tư đã bắt đáy thành công có thể chốt lãi một phần để bảo vệ thành quả và cơ cấu danh mục.

Ông Phong cũng cho rằng VN-Index đang bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nhóm Vingroup. Do đó, nhà đầu tư nên tập trung vào danh mục và diễn biến từng nhóm cổ phiếu đang nắm giữ, đề cao quản trị rủi ro và không nên tham lam tại thời điểm hiện tại.

Chuyên gia đến từ Chứng khoán CSI cũng dự báo, không loại trừ khả năng VN-Index sẽ có nhịp chỉnh sau 4 tuần tăng điểm về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.720 điểm, sau đó mới tiếp tục quay lại xu hướng tăng tích cực. Chuyên gia từ CSI bảo lưu quan điểm nắm giữ danh mục và chờ đợi VN-Index kiểm tra lại vùng hỗ trợ trên trong tuần sau để gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu ở các mã đang có lợi nhuận.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng nhận định, dù câu chuyện nâng hạng ngày càng sáng sủa và khối ngoại đã quay lại mua ròng trong tuần, thị trường vẫn phải đối mặt với một số lực cản ngắn hạn.

Cụ thể, tăng trưởng quý IV có thể chậm lại, đặc biệt khi tác động của bão lũ và gián đoạn hoạt động sản xuất, nhu cầu tiêu dùng đã bắt đầu phản ánh vào số liệu vĩ mô. Đồng thời, lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức cao cho thấy thanh khoản hệ thống đang căng thẳng, khiến tâm lý dòng tiền trở nên thận trọng. Trong bối cảnh đó, kỳ vọng kết quả kinh doanh 2025 và tiến trình nâng hạng (nhiều khả năng thuận lợi vào kỳ rà soát tháng 3/2026) sẽ đóng vai trò cân bằng lẫn nhau.

"Tôi cho rằng thị trường vẫn có điểm tựa, nhưng mức hưởng lợi sẽ mang tính chọn lọc, ưu tiên những doanh nghiệp có nền tảng ổn định và định giá còn hợp lý", bà Liên cho hay.

Trong khi đó, công ty chứng khoán TPS cho rằng, khả năng thị trường tiếp tục vẫn có thể xảy ra. Tính đến thời điểm hiện tại, VN-Index đã ghi nhận nhịp phục hồi mạnh mẽ từ vùng 1.580 điểm và bứt phá thành công qua ngưỡng kháng cự quan trọng 1.700 điểm. Diễn biến này mở ra dư địa để chỉ số tiếp tục hướng lên vùng mục tiêu quanh 1.800 điểm.

Dù vậy, khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong xu hướng tăng là hoàn toàn có thể xảy ra. Trong trường hợp đó, vùng 1.700 điểm - trước đây là kháng cự - hiện chuyển thành vùng hỗ trợ quan trọng. Tổng hợp các yếu tố trên, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ 1.700 - 1.800 điểm trong ngắn hạn.

Chuyên gia đến từ chứng khoán SHS cũng cho rằng, xu hướng ngắn hạn VN- Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm, hướng đến vùng kháng cự mạnh 1.750 điểm - 1.800 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 10/2025. VN30 tương tự, vùng kháng cự quanh 2.000 điểm. Thị trường tiếp tục sự cải thiện tốt hơn về xu hướng và dòng tiền đối với nhiều mã, nhóm mã sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy kéo dài. Tuy nhiên áp lực bán giá cao đang gia tăng khi VN-Index hướng đến vùng đỉnh cũ.

Tính đến nay, mức tăng vượt trội của chỉ số VN-Index một phần đến từ ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu Vingroup. Điều này cho thấy thị trường vẫn có nhiều cơ hội khá tốt khi kết quả kinh doanh tiếp tục duy trì tăng trưởng.

Tuy nhiên SHS không có khuyến nghị mua khi VN-Index hướng đến vùng giá đỉnh cũ 1.750 điểm - 1.800 điểm. Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến, chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV cũng nhận định, mặc dù động thái mua ròng trở lại của khối ngoại chưa nói lên nhiều điều, kết quả kinh doanh năm 2025 của nhiều doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt ở nhóm hưởng lợi từ đầu tư công và tiêu dùng đang cho thấy sự ổn định và tăng trưởng tích cực.

Nếu xu hướng này tiếp tục được duy trì đến cuối năm, thời điểm đánh giá giữa kỳ tháng 3/2026 - đang có những tiền đề tích cực, sẽ trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, vừa củng cố niềm tin vào nền tảng cơ bản, vừa mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế lớn hơn.

Sự đồng pha giữa kết quả kinh doanh và tiến trình nâng hạng có thể tạo ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường, nhưng nhà đầu tư vẫn cần thận trọng với biến động vĩ mô, đặc biệt là yếu tố tỷ giá và lãi suất.