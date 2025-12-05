Chứng khoán hôm nay dự báo có phiên tăng thứ 8 liên tiếp

Trước đó, VN-Index tăng 5,47 điểm lên 1.737,24 điểm trong phiên 4/12, nối dài chuỗi tăng 7 phiên liên tiếp. Đây cũng là chuỗi tăng điểm dài nhất của VN-Index trong 4 tháng qua.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcap nhận định, VN-Index đang hướng lên 1.795 - 1.800 điểm. "VN-Index vận động quanh vùng giá cao, kèm sắc xanh diện rộng, cho thấy chỉ số vẫn được hỗ trợ bởi lực cầu mới trên mọi phân khúc vốn hóa. Do đó, vùng 1.795 - 1.800 điểm sẽ là mục tiêu tiếp theo trong thời gian tới", báo cáo nêu.

Chứng khoán được dự báo tiếp tục hướng đến vùng 1.755 - 1.800 điểm trong phiên giao dịch 5/12. (Ảnh minh họa).

Tương tự, Công ty chứng khoán SHS dự báo: Trong xu hướng ngắn hạn, VN-index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm, hướng đến vùng kháng cự mạnh 1.750 - 1.800 điểm, tương ứng vùng cao nhất tháng 10/2025. Với chỉ số VN30, vùng kháng cự sẽ quanh 2.000 điểm.

Thị trường tiếp tục sự cải thiện tốt hơn về xu hướng và dòng tiền đối với nhiều mã, nhóm mã sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy kéo dài. Tuy nhiên, áp lực bán giá cao sẽ gia tăng khi VN-Index hướng đến vùng đỉnh cũ.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cũng đưa ra nhận định tích cực khi cho rằng thị trường có thể tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index hướng đến vùng kháng cự 1.755 - 1.770 điểm. Đồng thời, dòng tiền lan tỏa đồng đều giữa các nhóm cổ phiếu hơn, nhưng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa vẫn thu hút phần lớn dòng tiền. Vì vậy, nhà đầu tư nên chú ý vào việc chọn cổ phiếu trong giai đoạn này.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, Yuanta Việt Nam khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa vẫn là các nhóm ưu tiên trong giai đoạn này.

Công ty chứng khoán Tiên Phong (TPS) cũng dự báo VN-Index hôm nay tiếp tục duy trì đà tăng. Việc thanh khoản toàn thị trường cải thiện tích cực, vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý thị trường đã được cải thiện sau khi VN-index chinh phục thành công kháng cự quanh vùng 1.700 điểm.

Theo TPS, VN-Index được kỳ vọng có tiềm năng duy trì xu hướng tăng, dù có thể xuất hiện nhịp tái tích lũy hoặc điều chỉnh giữa chặng, hướng đến vùng mục tiêu khoảng 1.800 điểm.

Trong khi đó, tuy nhận định đà tăng của VN-Index có dấu hiệu chậm lại nhưng Công ty chứng khoán ACB (ACBS) vẫn cho rằng với xu hướng dòng tiền đang lan tỏa và tâm lý nhà đầu tư vẫn tích cực, đà tăng của VN-Index được kỳ vọng sẽ tiếp diễn trong thời gian tới, hướng thị trường tiến dần đến vùng kháng cự tiếp theo quanh mốc 1.750 điểm.

Ở chiều thận trọng hơn, Công ty chứng khoán BSC nêu quan điểm cho rằng xu hướng giằng co sẽ chiếm ưu thế. Trong ngắn hạn, chỉ số có thể tích lũy thêm trong vùng 1.730 - 1.740 điểm để lấy đà bật lên.

Đồng quan điểm, Công ty chứng khoán Asean nhận định, VN-Index có thể rung lắc trong các phiên tới do lực cung gia tăng quanh vùng đỉnh lịch sử. Hỗ trợ gần là khu vực 1.720 - 1.730 điểm, trong khi kháng cự gần quanh ngưỡng 1.750 điểm.

Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể duy trì vị thế hiện tại, đặc biệt với các cổ phiếu đang có giá vốn an toàn đi cùng xu hướng tăng ngắn hạn trên đồ thị. Nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể canh các nhịp biến động để tìm kiếm cơ hội, ưu tiên quan sát các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ - tiêu dùng…

Trong bối cảnh hiện nay, Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị nhà đầu tư nên tranh thủ cơ cấu danh mục theo hướng hạ tỷ trọng đối với những mã đã đạt mục tiêu ngắn hạn và đang xuất hiện lực cung ở vùng kháng cự.

Đồng thời gia tăng tỷ trọng hoặc mở vị thế ở cổ phiếu đang thu hút lực cầu tích cực ở vùng hỗ trợ tại các nhịp giằng co của thị trường. Một số nhóm đáng chú ý bao gồm: bất động sản, phân đạm - dầu khí, thép...