Cổ phiếu tăng trần 12 phiên liên tiếp, Giầy Thượng Đình lên tiếng giải trình

Ngày 3/12/2025, Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình (mã CK: GTD) đã gửi văn bản giải trình đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội việc cổ phiếu GTD tăng trần trong 5 phiên liên tiếp từ ngày 26/11/2025 đến ngày 2/12.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hiện vẫn diễn ra bình thường và không xuất hiện biến động bất thường nào.

Giầy Thượng Đình cho biết việc cổ phiếu tăng giá là diễn biến khách quan theo quy luật cung cầu của thị trường chứng khoán, đồng thời cam kết công ty không thực hiện bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch.

Trước đó, Giầy Thượng Đình đã có văn bản giải trình với cùng nguyên nhân như vậy về việc cổ phiếu GTD tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 19/11 đến ngày 25/11.

Đà tăng liên tục của GDT được diễn ra sau thông tin UBND TP Hà Nội sắp thoái vốn khỏi Giầy Thượng Đình.

Công ty Giầy Thượng Đình.

Ngày 20/11, UBND TP Hà Nội dự kiến bán đấu giá hơn 6,3 triệu cổ phiếu GTD đang nắm giữ, tương đương gần 69% vốn cổ phần của Giày Thượng Đình. Đây là toàn bộ số cổ phần mà UBND TP Hà Nội đang nắm giữ tại hãng giày "quốc dân" này.

Mức giá khởi điểm được công bố là 20.500 đồng/cổ phần, tương đương hơn 130 tỷ đồng cho cả lô cổ phần. Mức giá này đang cao hơn thị giá của cổ phiếu GTD trên thị trường chứng khoán khoảng 50% ở thời điểm ra thông báo.

Với tỷ lệ sở hữu gần 69%, nhà đầu tư thay thế UBND TP Hà Nội tại Giầy Thượng Đình có thể nắm giữ quyền chi phối doanh nghiệp này.

Vừa qua, HĐND TP Hà Nội thông qua danh mục dự án thực hiện thí điểm nhà ở thương mại trên các loại đất khác, trong đó có dự án tại khu đất nhà máy Giày Thượng Đình. Theo đó, khu đất này sẽ được chuyển đổi thành nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình.

Dự án sẽ do chính Giày Thượng Đình làm chủ đầu tư, vốn đầu tư dự kiến 1.600 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án bao gồm việc di dời nhà máy và thi công được định hướng hoàn thành năm 2030.

Bản thân doanh nghiệp này đã đề đạt nguyện vọng muốn di dời trụ sở lẫn nhà máy khỏi 277 Nguyễn Trãi từ 2019 do chi phí đắt đỏ. Trong cuộc họp thường niên năm 2019, Ban lãnh đạo công ty cho biết, về kế hoạch di dời khi cổ phần hoá, trên bản cáo bạch là hết năm 2018 cơ sở sản xuất tại 277 Nguyễn Trãi sẽ được di dời về Hà Nam.

Bên cạnh đó, công ty còn có khu đất 17.587m2 tại khu công nghiệp Đồng Văn, Hà Nam; khu đất 18.403 m² tại khu công nghiệp Đồng Văn, xã Duy Minh, Hà Nam, thời hạn thuê đến 2054…; cùng các khu đất thuê tại phố trung tâm Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa cũ và Hạ Đình, quận Thanh Xuân cũ.

Ngoài trụ sở chính ở Hà Nội, Giày Thượng Đình còn một nhà máy sản xuất Giày da xuất khẩu tại khu công nghiệp Đồng Văn - Hà Nam. Theo công bố của doanh nghiệp, nhà máy này chỉ có một line sản xuất giày vải, sản lượng 50.000 đến 60.0000 đôi/tháng, có 150 cán bộ công nhân viên và chủ yếu phục vụ thị trường trong nước.