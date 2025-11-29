Cao nguyên đá Đồng Văn rét dưới 1°C, băng giá trắng xoá xuất hiện

Rạng sáng 29/11, nhiều khu vực trên cao nguyên đá Đồng Văn (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) chìm trong giá rét khi nhiệt độ hạ xuống dưới 1°C. Lớp băng trắng đã phủ kín cây cỏ, hoa màu và các sườn ruộng, tạo nên khung cảnh mùa đông đặc trưng vùng núi cao.

Nhiệt độ giảm sâu khiến băng giá xuất hiện phủ trắng cây cối ở xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quqng. (Ảnh: Đ.X.)

Theo lãnh đạo UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, nhiệt độ giảm sâu từ đêm qua khiến các thửa ruộng và vườn rau bị băng giá bao phủ.

Một số nơi ghi nhận nhiệt độ chỉ còn 1-2°C, trong khi các xã lân cận như Sà Phìn, Sơn Vĩ và Mèo Vạc cũng chịu rét khắc nghiệt với nền nhiệt từ -1 đến 3°C.

Băng giá xuất hiện trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: Đ.X.)

Hiện tượng băng giá đã tác động trực tiếp đến sinh hoạt của người dân và mùa vụ cây trồng. Các hộ nông dân đang tích cực che chắn ruộng nương, bảo vệ hoa màu và đảm bảo thức ăn, chuồng trại cho gia súc, gia cầm.

Chính quyền địa phương cũng tăng cường tuyên truyền biện pháp giữ ấm, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời tiết giá rét.

Băng giá xuất hiện dày đặc tại xã Lũng Cú sáng 29/11. (Ảnh: Đ.X.)

Dự báo, đợt không khí lạnh này vẫn duy trì trong những ngày tới, kéo theo rét đậm, rét hại ở các xã vùng cao. Người dân được khuyến cáo chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe, che chắn nhà cửa, chăm sóc vật nuôi và đảm bảo mùa vụ để giảm thiểu thiệt hại.

Cách đây 3 hôm, nhiều khu vực trên địa bàn xã Y Tý (tỉnh Lào Cai) cũng vừa xuất hiện đợt băng giá đầu tiên mùa đông năm nay.

Cụ thể, vào khoảng 6h30 ngày 26/11, nhiệt độ tại xã Y Tý được ghi nhận ở mức 3°C, đến khoảng 10h cùng ngày, nhiệt độ nhích lên 5°C. Không khí lạnh mạnh khiến toàn bộ cây cỏ, hoa lá trên các sườn núi được phủ lớp băng trắng muốt.

Đây là lần thứ 2 Lào Cai xuất hiện băng giá trong mùa đông năm nay. Trước đó, vào ngày 19/11, đợt không khí lạnh mạnh cũng khiến băng giá xuất hiện trên đường lên đỉnh Tà Xùa, xã Hạnh Phúc.

Miền Bắc vừa trải qua đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông, với nền nhiệt thấp nhất giảm còn 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C.

Trong tháng 12, băng giá có thể xuất hiện nhiều hơn, không chỉ ở các đỉnh núi cao trên 3.000m mà còn tại những nơi như Sìn Hồ, Mù Cang Chải, Mẫu Sơn..., thậm chí khu vực núi Ba Vì ở Hà Nội - nơi từng ghi nhận hiện tượng tuyết rơi.