Nhập lậu 94 tấn quần áo cũ, chủ hộ kinh doanh ở Hải Phòng bị phạt 52 triệu đồng

(VTC News) -

Phòng An ninh Kinh tế – Công an TP Hải Phòng phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng) vừa kiểm tra và phát hiện số lượng lớn quần áo đã qua sử dụng không có hóa đơn, chứng từ tại 2 kho hàng ở phường Kiến An.

Kho hàng chứa 94 tấn quần áo đã qua sử dụng không hoá đơn, chứng từ.

Cụ thể, tại 2 kho chứa hàng của bà Nguyễn Thị Nhàn, tổ công tác kiểm đếm được 137.899 kg quần áo các loại. Đáng chú ý, 94,04 tấn trong số đó là quần áo đã qua sử dụng nhưng chủ hộ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng vi phạm. Trị giá số hàng hóa vi phạm được xác định là hơn 700 triệu đồng.

Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng ra quyết định xử phạt hộ kinh doanh của bà Nhàn 52,5 triệu đồng. Toàn bộ 94,04 tấn quần áo vi phạm sẽ được Chi cục Quản lý thị trường thành phố tổ chức bán đấu giá.

Trước đó, ngày 9/12, tại thôn Nại Cửu (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới phát hiện Võ Minh Chiến (SN 1990, trú xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) có hành vi “Kinh doanh hàng hóa nhập lậu”. Tang vật thu giữ 132 chai rượu các loại.

Ngày 8/12, tại Km78 + 800, Quốc lộ 9 đoạn qua xã Lao Bảo, các lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện, bắt giữ xe khách do Nguyễn Minh Tâm (SN 1992, trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cầm lái, đang bốc xếp hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Tang vật thu tại hiện trường có 3.950 gói thuốc lá các loại gắn tem nhãn nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ (của 3 hành khách trên xe và ven đường).

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị phối hợp lập biên bản, đồng thời dẫn giải người, phương tiện và tang vật về Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để xử lý.