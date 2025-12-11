SpaceX có động thái đặc biệt, Elon Musk sắp kiếm thêm hơn 400 tỷ USD

(VTC News) -

Bloomberg cho biết Elon Musk đang cân nhắc IPO SpaceX vào năm tới, dự kiến huy động 30 tỷ USD vào năm tới và có thể định giá công ty đến 1,5 nghìn tỷ USD. Dù đã dễ dàng gọi vốn khi còn là công ty tư nhân, niêm yết sẽ giúp SpaceX có thêm nguồn lực cho những dự án đắt đỏ như tên lửa Starship và mở rộng Starlink.

Musk sở hữu gần một nửa SpaceX, nên IPO sẽ làm tài sản ông tăng mạnh; tài sản ròng hiện ước tính 461 tỷ USD và có thể hơn gấp đôi nếu SpaceX đạt mức định giá nêu trên. Cổ phiếu giao dịch công khai cũng giúp ông dễ vay vốn dựa trên giá trị cổ phần.

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Bloomberg)

SpaceX thu hút nhiều nhà đầu tư lớn như Alphabet, Fidelity, Sequoia, Andreessen Horowitz và đã huy động khoảng 10 tỷ USD. Công ty được đánh giá cao nhờ dòng tiền dương, doanh thu lớn từ Starlink và các hợp đồng tỷ đô với NASA.

Tuy nhiên, lên sàn cũng mang đến rủi ro: áp lực từ cổ đông đối với các dự án dài hạn và sự giám sát chặt chẽ từ công chúng và cơ quan quản lý - điều Musk từng không thoải mái khi điều hành Tesla.

Bên cạnh đó, người sáng lập Tesla và SpaceX đưa ra những nhận xét về quãng thời gian ông làm việc tại Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE). Cụ thể, Musk tin quãng thời gian thực hiện công việc cắt giảm chi phí khi ông làm việc tại DOGE "khá thành công", dù ông cho rằng lẽ ra ông nên dành thời gian tập trung vào những công ty của mình.

Trong thời gian điều hành DOGE, Elon Musk mạnh tay cắt giảm nhân sự và nhiều cơ quan liên bang của Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai.

Khi được hỏi liệu ông có "quay trở lại làm việc ở DOGE nữa không", tỷ phú Elon Musk trả lời: "Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ thay vì tham gia DOGE, về cơ bản tôi sẽ làm việc tại các công ty của mình. Họ sẽ không đốt những chiếc xe ấy", ông Elon Musk nói và đề cập tới vụ phá hoại xe Tesla trong thời gian ông lãnh đạo DOGE.

Tỷ phú Mỹ cũng khẳng định nếu được lựa chọn lại, ông sẽ không tham gia DOGE. Tuy nhiên, ông đánh giá DOGE có một chút thành công nhất định khi ngừng cấp vốn cho nhiều dự án lãng phí, không có ý nghĩa.

Được thành lập vào tháng 1, cơ quan này có những bước tiến mạnh mẽ trong những tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump trong việc nhanh chóng thu hẹp quy mô các cơ quan liên bang, cắt giảm ngân sách hoặc chuyển hướng công việc của họ sang các ưu tiên khác của ông Trump.

Theo tài liệu mới đây do Reuters công bố, OPM - văn phòng nhân sự của chính phủ liên bang, hiện tiếp quản nhiều chức năng của DOGE.

Quyền Quản trị viên DOGE Amy Gleason, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ chăm sóc sức khỏe, trở thành cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) Robert Kennedy vào tháng 3. Các tuyên bố công khai của bà chủ yếu tập trung vào vai trò tại HHS. Trong khi đó, các tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo, bao gồm Idaho và Florida đang thành lập các tổ chức địa phương tương tự DOGE.