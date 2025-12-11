Giám đốc Sở GD-ĐT được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

(VTC News) -

Sáng 11/12, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 35 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025).

Tại cuộc họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Như vậy, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 hiện có Chủ tịch là ông Võ Trọng Hải và 5 Phó Chủ tịch là các ông: Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ, Hoàng Phú Hiền, Phùng Thành Vinh, Thái Văn Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành

Nghệ An là tỉnh không thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Tại Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, Quốc hội cho phép UBND tỉnh Nghệ An có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, tỉnh Nghệ An được bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh để phụ trách chuyên về địa bàn vùng miền núi nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng miền Tây Nghệ An theo định hướng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045..