Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ

(VTC News) -

Chiều 5/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TAND Tối cao, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao quyết định cho ông Nguyễn Quốc Đoàn. (Ảnh: VGP)

Chúc mừng ông Nguyễn Quốc Đoàn được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao đảm nhiệm cương vị mới tại Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là sự bổ sung nhân sự kịp thời và cần thiết cho ngành Thanh tra trong bối cảnh cả nước đang hướng tới Đại hội XIV của Đảng, nhất là khi người tiền nhiệm – ông Nguyễn Văn Quảng vừa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao.

Thủ tướng nêu rõ, trong những năm qua, ngành Thanh tra đạt được nhiều thành tích nổi bật, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ngành Thanh tra luôn là "lá chắn" bảo vệ kỷ cương, phép nước, "công cụ trọng yếu" của Đảng, Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực và công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần gìn giữ sự trong sạch của bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ ta.

Theo Thủ tướng, bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành Thanh tra tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, những nhiệm vụ nặng nề, phức tạp trong bối cảnh tăng cường phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và cuộc chiến chống "giặc nội xâm" - tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, ngành Thanh tra tiếp tục phải hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu chất lượng cao, bảo đảm tiến độ kịp thời, trong đó tập trung xây dựng Đảng bộ Thanh tra Chính phủ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên.

"Điều kiện tiên quyết là xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính, bản lĩnh, chí công vô tư", Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với thực hiện sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra theo mô hình tập trung 2 cấp ở Trung ương và địa phương, Thủ tướng lưu ý ngành thực hiện bố trí Chánh Thanh tra các tỉnh, thành phố không phải là người địa phương theo kết luận của Bộ Chính trị, hoàn thiện phương án trình Chính phủ, Thủ tướng trước ngày 15/11.

Thủ tướng tin tưởng, trên cương vị mới với nhiều thách thức mới, ông Nguyễn Quốc Đoàn sẽ cùng ngành Thanh tra sẽ đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, liêm chính, đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Quốc Đoàn. (Ảnh: VGP)

Ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975, quê tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Tiến sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước năm 2018, ông Nguyễn Quốc Đoàn là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an). Sau đó, ông có gần 3 năm công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế và từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh (từ 11/2018), Phó Bí thư Tỉnh ủy (từ 7/2020) và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (từ tháng 11/2020).

Ngày 1/7/2021, Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Quốc Đoàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 28/11/2024, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội phê chuẩn ông Đoàn làm Thẩm phán TAND Tối cao. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Chánh án TAND Tối cao.