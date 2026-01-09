Xuất hiện giải đấu esports trị giá 20 triệu USD quy mô toàn cầu

(VTC News) -

Esports Nations Cup (ENC) là giải đấu esports toàn cầu theo mô hình đội tuyển quốc gia, được tổ chức hai năm một lần và do Esports World Cup Foundation (EWCF) sáng lập, nhằm mang niềm tự hào dân tộc lên sân khấu esports thế giới.

Ra mắt lần đầu tại Riyadh, Ả Rập Xê Út vào năm 2026, ENC quy tụ những tuyển thủ xuất sắc nhất toàn cầu, thi đấu không phải cho câu lạc bộ mà đại diện cho quốc gia và vùng lãnh thổ.

Esports Nations Cup đưa mô hình đội tuyển quốc gia vào lịch thi đấu esports toàn cầu theo cấu trúc bài bản và định kỳ. Giải đấu này bổ trợ cho Esports World Cup - mô hình cấp câu lạc bộ, cho phép các tuyển thủ thi đấu dưới màu cờ sắc áo quốc gia và mang đến cho người hâm mộ cơ hội kết nối với esports đỉnh cao với bản sắc dân tộc.

Esports Nations Cup được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 11/2026.

Các Đối tác Quốc gia sẽ đóng vai trò đại diện chính thức của ENC 2026 tại từng quốc gia, chịu trách nhiệm xây dựng và đại diện cho các đội tuyển esports cấp quốc gia trên đấu trường toàn cầu. Phối hợp cùng EWCF, các đối tác này sẽ điều phối việc đại diện quốc gia tại ENC, hỗ trợ đội ngũ huấn luyện viên đội tuyển theo từng bộ môn, đồng thời phối hợp với các đối tác phát hành game và các câu lạc bộ trong khuôn khổ ENC.

Bên cạnh khía cạnh thi đấu, các Đối tác Quốc gia còn có vai trò định hình bản sắc đội tuyển quốc gia thông qua hoạt động tiếp thị, truyền thông và gắn kết cộng đồng, đồng thời hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung, cơ quan truyền thông và các tổ chức công hoặc cơ quan liên quan nhằm huy động cộng đồng trong nước và xây dựng sự ủng hộ của người hâm mộ dành cho đội tuyển quốc gia.

Mặc dù các Đối tác Quốc gia chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và đại diện cho đội tuyển quốc gia, tính toàn vẹn của thi đấu và điều kiện hợp lệ của tuyển thủ vẫn sẽ được quản lý theo quy định của ENC và các quy trình được thống nhất với các đối tác phát hành game.

Mỗi Đối tác Quốc gia được lựa chọn sẽ đề cử một Giám đốc Quốc gia, người giữ vai trò lãnh đạo và là đại diện chính thức của đội tuyển quốc gia. Giám đốc Quốc gia sẽ là đầu mối liên hệ chính giữa EWCF và hệ sinh thái esports trong nước, hỗ trợ công tác điều phối, đại diện và triển khai các hoạt động ở cấp quốc gia, và được EWCF chính thức phê duyệt.

ENC sẽ được tổ chức tại Riyadh vào tháng 11 năm 2026 trước khi chuyển sang mô hình luân phiên giữa các thành phố và diễn ra hai năm một lần, nhằm tạo ra một cấu trúc ổn định và đáng tin cậy cho tuyển thủ và các tổ chức esports, qua đó khuyến khích đầu tư dài hạn vào các chương trình đội tuyển quốc gia.