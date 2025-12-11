Đội hình dự kiến Nữ Việt Nam đấu Myanmar: Huỳnh Như vẫn dự bị?

(VTC News) -

Đội tuyển nữ Việt Nam phải thắng trong trận đấu với Myanmar ở lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33. Do đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung cần tới đội hình mạnh nhất, giàu sức tấn công nhất có thể.

Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33 mới nhất

Về lý thuyết, đội tuyển nữ Việt Nam có thể đi tiếp kể cả khi hòa hoặc thua, với điều kiện Philipines cũng thua Malaysia. Tuy nhiên, điều này rõ ràng khó xảy ra. Đội tuyển nữ Việt Nam cần chiến thắng để chắc suất vào bán kết.

Thậm chí, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cần 3 điểm thuyết phục với tỷ số tốt nhất có thể để chiếm được ngôi đầu bảng, đồng thời giúp người hâm mộ vơi bớt nỗi lo. Khi bài toán tấn công trở nên rõ ràng và mang tính thiết yếu, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tạo ra thay đổi.

Tiền đạo Huỳnh Như vẫn ngồi trên băng ghế dự bị.

Ở vị trí thủ môn, Trần Thị Kim Thanh nắm vai trò đặc biệt quan trọng để ngăn cản mối đe dọa từ các pha tấn công chớp nhoáng của đối thủ. Phía trên cô sẽ là các trung vệ gồm Kim Yên - lệch về phía cánh trái, Diễm My ở trung tâm hàng thủ và Trần Thị Thu - người sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát.

Ở vị trí hậu vệ cánh trái, đây là lúc HLV Mai Đức Chung cần tới Nguyễn Thị Mỹ Anh với khả năng tấn công đột biến. Sự xuất hiện của cô có thể mở ra hướng xuyên phá mới trên mặt trận tấn công. Cánh còn lại, Nguyễn Thị Thanh Nhã vẫn là lựa chọn hàng đầu bởi cô vẫn cho thấy nhiều ưu điểm.

Vị trí tiền vệ trung tâm đón chào sự trở lại của Trần Thị Hải Linh. Cầu thủ của đội nữ Hà Nội đá trung vệ hay mà chơi tiền vệ cũng tốt. Nhưng thời điểm này sức trẻ và khả năng tổ chức trận đấu của Hải Linh trở nên quan trọng với đội tuyển nữ Việt Nam. Khu trung tuyến còn được quán xuyến bởi Thái Thị Thảo.

Trên hàng công, bộ đôi cầu thủ giàu kinh nghiệm Phạm Hải Yến và Nguyễn Thị Bích Thùy vẫn là các phương án đá chính tối ưu. Khi họ không phát huy hiệu quả, Vạn Sự và Huỳnh Như từ băng ghế dự bị đã sẵn sàng.

Đội hình dự kiến của đội tuyển nữ Việt Nam

Thủ môn: Trần Thị Kim Thanh;

Hậu vệ: Nguyễn Thị Kim Yên, Trần Thị Thu, Lê Thị Diễm My;

Tiền vệ: Nguyễn Thị Thanh Nhã, Trần Thị Hải Linh, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Mỹ Anh;

Tiền đạo: Nguyễn Thị Bích Thùy, Phạm Hải Yến.

Nhận định Việt Nam vs Myanmar

Tình cảnh của đội tuyển nữ Việt Nam thậm chí khó khăn hơn so với U22 Việt Nam ở môn bóng đá nam. Trong khi U22 Việt Nam chỉ cần hòa là đi tiếp, các đồng nghiệp nữ buộc phải giành chiến thắng trước Myanmar - ứng viên vô địch của giải để chắc suất vào vòng trong.

Khó khăn ấy đến có phần nghiệt ngã với huấn luyện viên Mai Đức Chung và học trò. Trước đối thủ Philippines cao lớn hơn, vượt trội về thể lực, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn làm chủ thế trận, tạo ra không ít pha bóng đáng chú ý trong suốt cả trận đấu. Trong một ngày mà cả Phạm Hải Yến lẫn Nguyễn Thị Thanh Nhã chưa đủ sắc sảo, những cơ hội cứ dần qua đi trước đôi chân họ.

Thực tế, đội tuyển nữ Việt Nam không gặp nhiều vấn đề ở khâu vận hành và kiểm soát trận đấu. Sự sa sút phong độ của Huỳnh Như và Hải Yến trong hoàn cảnh Ngọc Minh Chuyên chưa kịp trưởng thành mới là bài toán khó có lời giải. Khi các chân sút chưa thể chỉnh thước ngắm chuẩn xác nhất, chuyện ghi bàn lại trở thành rào cản.

Đối với đội tuyển nữ Việt Nam, Myanmar không đáng sợ như Philippines hay Australia - những gã khổng lồ trên sân cỏ. Myanmar thi đấu có tổ chức, thể lực cũng đáng gờm nhưng thể hình không vượt trội. Họ cũng không phải đội bóng có lối chơi tấn công ồ ạt. Do đó, điều quan trọng nhất đối với đội tuyển nữ Việt Nam là làm sao tận dụng được cơ hội tốt nhất có thể.