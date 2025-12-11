Ngân sách năm 2026 của Ukraine thâm hụt kỷ lục

Ngày 10/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban hành luật ngân sách năm 2026, trong đó có mức thâm hụt kỷ lục. Thông tin này được nêu rõ trong văn bản tương ứng trên trang web của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Theo luật, thu ngân sách của Ukraine sẽ đạt 2,9 nghìn tỷ UAH (khoảng 68 tỷ USD) vào năm 2026, trong khi chi tiêu ngân sách sẽ lên tới 4,97 nghìn tỷ UAH (khoảng 117,5 tỷ USD). Điều này có nghĩa là thâm hụt ngân sách sẽ lên tới 2 nghìn tỷ UAH (khoảng 47 tỷ USD), tương đương khoảng 18,4% GDP của cả nước.

Trước đó, ngày 13/11, tờ Politico đưa tin nếu Liên minh châu Âu không cung cấp cho Ukraine một “khoản vay bồi thường” bằng cách tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga, Kiev có thể cạn kiệt ngân sách của mình ngay từ tháng 2/2026.